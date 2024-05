Hoewel de aandacht in Miami vooral gericht was op de eerste overwinning uit de carrière van Lando Norris, heeft Andrea Stella mooie woorden over voor zijn andere coureur Oscar Piastri. “Ik denk dat Oscar zich na dit weekend nog bewuster is van zijn kwaliteiten als coureur”, vertelt de McLaren-teambaas. “We wisten al hoe snel hij over één ronde was, rekening houdend met dat hij niet het volledige pakket had. Laat me krediet geven aan Oscar. Het gat dat hij naar Lando in de kwalificatie had, was kleiner dan het verschil van het pakket dat hij op de auto had. Over een enkele ronde zette hij een sterke prestatie neer in lastige omstandigheden, net als alle andere coureurs op de zachte banden.”

Ondanks de sterke kwalificatie ging Piastri echter met lege handen naar huis. De Australiër kwam in aanraking met Carlos Sainz, waardoor de talentvolle coureur naar binnen moest komen voor een nieuwe voorvleugel. Zijn teambaas is echter te spreken over de prestatie van zijn protegé. “Zijn performance in de race was wederom erg sterk.” De teambaas deelt dat racewinnaar Norris tot de realisatie kwam dat McLaren in Miami erg goed voor de dag kwam toen Piastri een succesvolle inhaalmanoeuvre inzette op een Ferrari. “Hij verliet het weekend met een soort van overtuiging, vooral op het gebied van race pace. Dat is iets wat we wilden verbeteren en waar we ons in Japan en China op gefocust hebben. Voor mij heeft hij dus een hele sterke uitgangspositie.”

Beslissing om Piastri geen upgrades te geven

Piastri heeft er geen probleem van gemaakt dat hij een deel van de nieuwe onderdelen niet tot zijn beschikking kreeg, terwijl zijn teamgenoot dat wel kreeg. Die houding wordt geprezen door Stella. “Hij heeft nogmaals bewezen wat voor sterke teamspeler hij is. Toen ik hem vertelde ‘Oscar, we gaan de nieuwe sidepods en vloer aan Lando geven’, was hij diep in zijn hart niet gelukkig. Maar op geen enkel moment heeft hij die beslissing lastig gemaakt of gevraagd waarom. Hij begreep de uitleg en ondersteunde het meteen, net als alle mensen om hem heen”, aldus de Italiaanse teambaas. Bij de aankomende race in Imola zullen beide McLaren-bolides uitgerust worden met de nieuwste onderdelen.