Hoe de gok van McLaren F1 in Miami de zege opleverde

Het Formule 1-team van McLaren kwam naar Miami met een groot upgradepakket. Vooral de auto van Lando Norris werd stevig onder handen genomen: bijna geen enkel aerodynamisch onderdeel van de MCL38 was hetzelfde ten opzichte van een race eerder in China. In aanloop naar het weekend in Florida maakte de formatie uit Woking bekend dat de upgrades vooral gericht waren op het verbeteren van de topsnelheid, iets wat tot dan toe het zwakke punt was. Door het weekend heen werd steeds duidelijker dat de updates echter gericht waren op een ander belangrijk onderdeel: het verbeteren van de downforce.

Het is in F1 niet heel makkelijk om op een goede manier downforce te vinden. Het lijkt bijvoorbeeld een goed idee om een gigantische beam wing te monteren om zo snel door de bochten te kunnen, maar op de rechte stukken verlies je daar zo veel terrein mee dat het nadelig werkt. Tel daarbij op dat de resultaten uit de simulator en de windtunnel lang niet altijd overeenkomen met hoe de updates op de baan het doen, vraag dat maar aan Mercedes.

Dat McLaren erin geslaagd is om het op een juiste manier te doen, is bewonderenswaardig. De Britse renstal heeft met de updates in Miami twee vliegen in een klap geslagen. Ten eerste is er meer pure downforce op de auto zelf aangebracht, waardoor de vleugels beter voor de lange rechte stukken konden worden afgesteld. Het is nog knapper omdat het voor de tweede keer binnen twaalf maanden een gigantisch en direct werkend upgradepakket introduceerde. Vorig seizoen zette het team al een grote stap na de upgrades in Spielberg, nu is het in Miami nog een keer gelukt om een sprong te maken.

Upgrades aan sidepods en vloer belangrijk

"We hadden hier een prima topsnelheid. Dat is deels te danken aan het feit dat we bewust hebben gekozen om met een relatieve kleine achtervleugel te rijden", legt teambaas Andrea Stella uit. "Dat was mogelijk omdat we met het hele upgradepakket voor meer downforce hebben gezorgd. Het maakte mogelijk dat er minder van de vleugel werd gevraagd, die [downforce] is nooit het efficiëntste. Als je de vloer en de sidepods een upgrade geeft, is het altijd efficiënter om daar downforce te vinden dan bij de achtervleugel."

De afstelling van de auto was aan het begin van het weekend nog anders dan tijdens de race. Volgens Stella zorgde dat ervoor dat de updates nog beter werkten. "We waren constant bezig om de auto beter af te stellen voor de langzamere gedeeltes. Dat we daar zo goed waren was niet alleen maar te danken aan het upgradepakket, het is ook te danken aan die afstelling", aldus de Italiaan. "We wilden dat we daar het snelste zouden zijn."

Met het upgradepakket heeft McLaren dus weer een grote stap gezet. Het is vooral goed zichtbaar als we de resultaten van vorig seizoen met dit jaar vergelijken. Waar het in Miami vorig jaar kansloos was voor punten, werd nu gewonnen. Een verschil van dag en nacht. Toch ziet Stella dat de auto nog genoeg verbeterpunten heeft. De overwinning is daarom voor het technische team geen reden om uit te rusten. "Er zijn nog gebieden waar het beter moet, vooral in de performance in de langzamere bochten", verklaart de ingenieur.