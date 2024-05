Ondanks P13 is Piastri vooral blij met "bemoedigend" resultaat McLaren

Oscar Piastri was de race op de Miami International Autodrome ingegaan vanaf de zesde plaats, maar kende een goede start en lag na de eerste ronde al derde. Hij leek nadrukkelijk op weg naar een podium, maar kwam onder druk te staan van Carlos Sainz die bij een poging om de Australiër voorbij te gaan, vakkundig aan de kant werd gezet. De Spanjaard maakte veel misbaar en eiste dat Piastri zijn positie aan hem zou geven, maar de jonge coureur, zijn team McLaren en de wedstrijdleiding dachten daar anders over.

Het duel leidde echter tot zoveel frustratie bij Sainz dat die enkele ronden later bij een hernieuwde inhaalpoging veel te agressief de voorvleugel van Piastri toucheerde. Die onbezonnen actie leidde na de race nog tot een tijdstraf voor Sainz, maar het verdriet was toen al geleden: de schade aan de MCL38 van Piastri was dusdanig groot dat elke kans op een goede klassering voor de McLaren-coureur om zeep was geholpen. Een teleurstelling, zeker gezien het resultaat van teamgenoot Lando Norris, maar Piastri wijdde niet al te veel woorden aan het gebakkelei met Sainz. “Ik heb het incident eerlijk gezegd niet gezien. Dus ik moet er eerst nog naar kijken”, zei de 23-jarige coureur uit Melbourne.

Oscar Piastri, McLaren MCL38 Foto door: Andy Hone / Motorsport Images

Waar hij wel dieper op in wilde gaan, was de overwinning van Norris. "Ja, ik denk dat er zeker veel positiefs uit vandaag is gekomen, de auto was voor ons allebei erg sterk. Het is voor Lando natuurlijk erg bemoedigend dat hij de race op snelheid kon winnen en na de safety car bij Max [Verstappen] weg kon rijden. Dus ik ben heel blij voor hem en voor het hele team. Ik denk dat we het verdienen. We hebben de afgelopen twaalf maanden naar dit moment toegewerkt. En ja, ook voor Lando, weet je, ik denk dat het lang heeft geduurd. Dus ik ben blij voor hem."

Volledig upgradepakket in Imola

Waar Norris in Miami met het volledige upgradepakket van McLaren startte, moest Piastri het doen met nog wat ‘oude’ onderdelen. Op de vraag van Motorsport.com of hij de volgende Grand Prix ook het volledige pakket tot zijn beschikking heeft en of hij die race kan winnen, zei hij: "Ik hoop het. Het was op dat vlak zeer bemoedigend en zelfs met de auto die ik had, waren we ook al erg sterk. Dus ja, ik ben enthousiast voor Imola. Weet je, in deze omstandigheden op dit circuit... Het tempo dat we vandaag hadden was onverwacht, we gaan op verschillende dagen nog steeds een beetje op en neer. Maar ik denk dat het feit dat we een race op tempo kunnen winnen een heel bemoedigend teken is voor de rest van het jaar."