De vreugde bij het Formule 1-team van McLaren na de Grand Prix-zege van Lando Norris in Miami is groot. Voor het eerst sinds de Grand Prix van Italië 2021 heeft de Britse renstal weer een overwinning gepakt. Tel daarbij op dat Max Verstappen op snelheid werd verslagen en de blijdschap is goed voor te stellen. Ook voor teambaas Andrea Stella is dit een dag om nooit te vergeten: voor hem is dit de eerste overwinning als teambaas. "Het belangrijkste is dat dit de eerste overwinning van Lando is, want hij verdient dit echt. We hebben altijd al gezegd dat als wij hem het juiste materiaal geven, hij het kan doen. En hij flikte het", vertelt de Italiaan na afloop van de race bij Sky F1.

De gedachten na de zege gaan bij Stella naar het team, maar ook naar degene die het team begin dit jaar verloor. "Ik denk nu aan alle mannen en vrouwen binnen McLaren", aldus de ingenieur. "Ik weet hoeveel werk zij hierin hebben gestoken, het McLaren-team heeft dit zo erg verdiend. Deze zege is voor Gil de Ferran." Op de vraag hoe het kan dat Verstappen het tempo niet kon volgen, antwoordt hij: "We wisten dat de auto snel was, maar dit is wel een beetje een verrassing. Het is iets positiefs, dus we nemen dit mee, ook richting de toekomst."

Brown: Harde werk betaalt uit

Ook CEO Zak Brown kan zijn geluk niet op. Tot de laatste ronde was hij heel erg zenuwachtig, zo geeft hij toe. "Die [zenuwen] heb ik nog steeds niet echt onder bedwang, maar wat een race! De auto was geweldig. Ik moet iedereen die bij McLaren werkt bedanken. Het harde werk heeft zich uitbetaald", vertelt een blije Amerikaan, die ook de race opdraagt aan twee mannen die de afgelopen jaren overleden. "Dit is een mooi moment, ook voor Gil de Ferran en Mansour Ojjeh. Deze overwinning is voor hen."

Na de vorige Grand Prix-zege van zijn team zette de topman een tattoo van het circuit van Monza, waar Daniel Ricciardo de zege opeiste. Of hij dat nu ook van plan is om te doen? "Ik zou het niet erg vinden om Miami te hebben. Het is een soort van mijn thuisrace, dus waarom niet!"