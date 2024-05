McLaren F1 en Norris: Wederzijds vertrouwen en eindelijk een zege

Wie Lando Norris zegt, die zegt McLaren. De nieuwste toevoeging aan het lijstje met winnaars van een Formule 1-race is van jongs af aan onderdeel van het team. Al voordat de Brit onderdeel werd van het McLaren-juniorprogramma was Zak Brown al bezig met het begeleiden van de coureur. Destijds was Norris nog maar zestien jaar. "Ik zie in Lando een gigantisch talent. Hij rijdt al drie jaar achtereen alles en iedereen zoek. Dat laat zien dat hij terecht de McLaren Autosport BRDC-award won", vertelde Amerikaan een jaar later in 2017. Het was direct de reden om hem naar het juniorprogramma te halen.

Na 2017 is het heel snel gegaan. Twee jaar later debuteerde de toen negentienjarige coureur uit Bristol in F1. Velen dachten dat het te vroeg zou zijn, maar al snel bewees hij hen het ongelijk. De meer ervaren teamgenoot Carlos Sainz was nog wel sneller, maar bij tijd en wijlen liet Norris zien uit het juiste racehout gesneden te zijn. Tijdens de seizoensopener van het jaar erna - het coronajaar - pikte hij een derde plek mee in Oostenrijk. Het was de opmaat naar nog meer podiumplaatsen, maar echt winnen lukte niet. Red Bull Racing en vooral Mercedes waren verreweg de snelste, waardoor het podiums bijeenharken was in plaats van Grand Prix-zeges.

In Rusland 2021 kwam Norris o zo dichtbij. Door een strategische fout op het moment dat het begon te regenen zag hij bijna letterlijk de zege in het water vallen. Het was voor critici het startsein om te betwijfelen of Norris wel met de druk om kan gaan. Brown en de teambazen bij McLaren - Andreas Seidl toen, Andrea Stella nu - bleven echter vol vertrouwen over de capaciteiten van de rijder. Zelfs wanneer hij enorm kritisch op zichzelf was, bleef de leiding van de renstal kalm. Stella heeft Norris zelfs in zijn lijstje met de beste coureurs waarmee hij heeft gewerkt staan. Dat is indrukwekkend, aangezien bij Ferrari de Italiaan met Michael Schumacher, Fernando Alonso en Kimi Raikkonen heeft samengewerkt. "Hij zit in dezelfde categorie, hij is ook van kampioenschapsmateriaal", vertelde Stella eerder dit seizoen.

Contractverlenging signaal richting concurrenten

De woorden van Stella bleven niet bij woorden. Het team bood Norris een naar verluidt dik contract aan, waarmee hij de komende jaren bij McLaren blijft. Het verlengen van het contract was slecht nieuws voor de concurrentie. Onder meer Red Bull hengelde openlijk naar zijn diensten. Met het verlengen van het contract kon dat team de komst van Norris wel vergeten. Ondanks dat de kansen op een wereldtitel bij de Oostenrijkse renstal een stuk groter zijn, was het loyaliteitsgevoel groter.

Het is dan ook de hoofdreden voor McLaren om de overwinning in Miami groots te vieren. Ja, in 2021 won het met Daniel Ricciardo nog een race, maar de zege in Florida werd door een coureur uit de eigen gelederen gewonnen. "Deze voelt echt persoonlijk. Deze voelt heel speciaal. Vanaf het eerste moment was hij bij ons. Hij heeft al zoveel tweede plaatsen, het is goed om dit nu af te kunnen strepen", lachte Brown na afloop van de race.