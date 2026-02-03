Antonelli richt pijlen op F1-titelstrijd in 2026: "Doel is om te winnen"

Dit jaar introduceert de Formule 1 een volledig nieuwe set reglementen, met veranderingen aan zowel het chassis als de krachtbron. Dat betekent dat het op dit moment onduidelijk is hoe de onderlinge verhoudingen zullen zijn door deze ingrijpende veranderingen.

Toch geldt Mercedes bij de bookmakers nog steeds als favoriet, aangezien het team de vorige grote motorwijziging in 2014 domineerde met een recordaantal van acht opeenvolgende titels. Ook begon Mercedes dit seizoen sterk en maakte het indruk tijdens de shakedown in Barcelona van vorige week.

De Zilverpijlen legden over hun drie testdagen de meeste kilometers van alle teams af, waarbij Andrea Kimi Antonelli zelfs een volledige racesimulatie reed – een opvallende prestatie zo vroeg in het seizoen. Het lijkt er dan ook op dat Mercedes de vier teleurstellende jaren tijdens het grondeffecttijdperk achter zich heeft gelaten, waarin telkens McLaren of Red Bull de titels pakten en de Zilverpijlen ver achterop raakten.

Antonelli richt zich nu op de wereldtitel, ondanks dat hij pas 19 jaar oud is en zijn tweede seizoen ingaat, na een zevende plaats in zijn debuutjaar met drie podiumplaatsen. "Dat is absoluut het doel", zegt Antonelli, die versneld naar de Formule 1 werd gebracht na vijf titels in de juniorklassen, tijdens de officiële presentatie van Mercedes voor 2026.

"Het doel is om te winnen en uiteindelijk mee te strijden om het wereldkampioenschap. Dat is mijn ambitie: winnen en tot de besten behoren. En natuurlijk is George [Russell] heel, heel sterk en absoluut klaar om voor een titel te vechten. Hij is een van de maatstaven op de grid. Ik denk dat het heel leuk gaat worden, vooral om tegen hem te racen, dus ja, ik kijk er echt naar uit."

Andrea Kimi Antonelli hoopt in 2026 mee te dingen naar de F1-titel. Foto door: Mercedes AMG

Verwachtingen temperen

Mercedes-teambaas Toto Wolff tempert echter de verwachtingen rond Antonelli's titelkansen na een zeer wisselvallig seizoen in 2025. De drie podiumplaatsen van de Italiaan en zijn sprintpole in Miami werden namelijk overschaduwd door verschillende onnodige fouten. Daar komt bij dat teamgenoot Russell inmiddels aan zijn achtste seizoen in de Formule 1 begint, vorig jaar werd gezien als de beste coureur achter Max Verstappen en geldt als de titelfavoriet.

"Kimi volgt precies het traject dat we vanaf het begin hebben uitgestippeld", zegt Wolff. "Vorig jaar was zijn eerste jaar in de Formule 1, met dat enorme circus dat op hem afkomt: verplichtingen met de media, verzoeken van sponsors en de aandacht van fans. Dat is precies de reden waarom hij soms heel sterke prestaties had en andere races waarin hij het moeilijker had."

"Nu bestaat er geen twijfel meer over zijn snelheid en zijn race-inzicht. Hij gaat zijn tweede seizoen in, kent alle circuits, kent jullie allemaal, kent de meeste andere vereisten. Dus ik ben er absoluut van overtuigd dat het een goed jaar voor hem wordt. Dat gezegd hebbende, denk ik niet dat we moeten verwachten dat hij constant aan de top staat, zoals George dat is. George is een van de besten, hij zit al heel lang in de Formule 1. Híj is de maatstaf, en Kimi is 19 en begint pas aan zijn tweede seizoen. We gaan zeker weer een volgende stap van hem zien, daar ben ik van overtuigd."