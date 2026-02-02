Overslaan naar hoofdinhoud

Formule 1 Mercedes launch

Mercedes trapt F1-seizoen 2026 officieel af met presentatie

De Mercedes W17 is dankzij digitale beelden en de foto's vanuit Barcelona al bekend, maar vandaag trapte het team uit Brackley het F1-seizoen 2026 pas echt af met de presentatie.

Laurens Stade
Laurens Stade
Gepubliceerd:
Toevoegen als voorkeursbron
George Russell, Mercedes

Foto door: Mercedes AMG

Om 12.30 uur werd de presentatie van Mercedes afgetrapt. Daarin kwamen ook hoofdrolspelers George Russell, Andrea Kimi Antonelli en teambaas Toto Wolff aan het woord. Waar de Mercedes W17 al op 22 januari onthuld werd middels digitale beelden en deze vervolgens ook al te zien was op het Circuit de Barcelona-Catalunya tijdens de shakedown, draaide deze presentatie vooral om de voorbereidingen die het team achter de schermen heeft getroffen om zo goed mogelijk aan het seizoen 2026 te beginnen. 

"Het is superspannend", stelt Wolff. "Als je naar de auto kijkt, zie je duidelijk verschillen. Het is kleiner, compact en wendbaar. Dit jaar hebben we ook iets vrij spectaculairs bereikt met onze kleurstelling", prijst Wolff het werk van zijn team, voordat hij terugblikt op de testdagen in Barcelona. "Het hoogtepunt van Barcelona was de betrouwbaarheid van de krachtbron. Het draaide om kilometers maken en er zeker van zijn dat alle systemen naar behoren zouden werken", legt hij uit. "Het was behoorlijk succesvol."

 

"Het is soms wel moeilijk te interpreteren", doelt Wolff op de data van die testdagen, zeker in vergelijking met andere teams. "We hebben onze rivalen niet echt runs zien doen met weinig brandstof. Daarnaast hebben we ze niet echt goed gezien in de drie dagen. Ze hadden natuurlijk zo hun problemen, dus we hebben - in tegenstelling tot wat men denkt - geen beeld van de onderlinge verhoudingen."

Over de 2026-regels laat Wolff zich positief uit, waarbij hij ook opmerkt dat dit juist een jongere generatie kan aanspreken. "Het wordt meer als een videospel zonder iets af te doen aan de sport", aldus Wolff. "De beste man en beste machine zal winnen."

Mercedes kende een succesvolle shakedown in Barcelona.

Mercedes kende een succesvolle shakedown in Barcelona.

Foto door: Mercedes AMG

'Schaamteloze plagiators'

Technisch directeur James Allison voegt toe dat het team "intensief" gekeken heeft naar de auto's van de concurrentie tijdens de testdagen in Spanje. "Iedereen werkt het hele jaar door intensief aan het ontwerpen en bouwen van deze auto's, maar dat gebeurt in een vacuüm. Je weet dat andere groepen met exact dezelfde uitdagingen worstelen - en er waarschijnlijk anders naar kijken dan wij."

"Als de auto's dan het licht zien, buigen we ons over hun ontwerpen om te zien wat zij misschien gevonden hebben dat wij gemist hebben", vervolgt Allison. "We nemen zoveel mogelijk foto's en als we iets zien dat lastig te begrijpen is, zetten we daar een team op totdat we het wel begrijpen. Over het algemeen zijn we allemaal schaamteloze plagiators. De reden dat we schaamteloos zijn, is dat we weten dat al onze concurrenten hetzelfde zijn."

Bij Mercedes kijkt men ook naar de nieuwe auto's van de rivalen om mogelijk wat op te steken.

Bij Mercedes kijkt men ook naar de nieuwe auto's van de rivalen om mogelijk wat op te steken.

Foto door: Mercedes AMG

Mercedes kende een productieve shakedown in Barcelona. Antonelli en Russell werkten in drie dagen maar liefst vijfhonderd ronden af en gaven het team zo genoeg data om te analyseren op weg naar de wintertests in Bahrein, die van 11 tot en met 13 en 18 tot en met 20 februari plaatsvinden. 

"We zijn tevreden met het aantal kilometers dat we vandaag hebben afgelegd en hebben de meeste doelen die we ons voor de eerste twee dagen hier in Barcelona hadden gesteld kunnen afvinken", gaf trackside engineering director Andrew Shovlin aan na twee van de drie testdagen. "De auto is betrouwbaar geweest en we hebben meerdere raceafstanden kunnen rijden."

Lees meer:

