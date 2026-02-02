Russell ziet Max Verstappen en Red Bull rol spelen in F1-titelstrijd 2026

Mercedes heeft een succesvolle shakedown in Barcelona achter de rug. Het tempo van de W17 zag er goed uit, maar vooral qua betrouwbaarheid blonk de auto uit. Andrea Kimi Antonelli en George Russell legden gezamenlijk 500 ronden af op het Circuit de Barcelona-Catalunya, waardoor Mercedes met afstand het team was dat de meeste ronden reed tijdens de vijfdaagse testsessie.

Vooralsnog wordt Mercedes door velen aangewezen als de favoriet voor de Formule 1-wereldtitels van 2026. Dat is ook het geval bij de bookmakers: George Russell heeft de laagste quotering – 2,75 – bij de coureurs en wordt dus gezien als de favoriet om in 2026 wereldkampioen te worden. Daarna volgen Max Verstappen (3,50) en Lando Norris (6,00). Een strijd met Verstappen om de titel gaat hij niet uit de weg, benadrukt Russell maandag bij de teampresentatie van Mercedes.

"Ik zou het geweldig vinden als het zo zou uitpakken. Ik wil graag het rechtstreekse duel aangaan met Max. En natuurlijk had Lando vorig jaar een geweldig seizoen. Maar nee, het heeft niet voor extra druk gezorgd", stelt Russell, die tijdens de shakedown heeft opgemerkt dat Mercedes niet de enige motorfabrikant is die de zaakjes goed voor elkaar lijkt te hebben.

"Ik denk dat fans en mensen misschien verwachtten dat het Mercedes tegen McLaren zou worden, omdat er veel anticipatie was dat Mercedes duidelijk de beste power unit zou hebben. Maar het lijkt erop dat de andere motorfabrikanten ook goed werk hebben geleverd", vervolgt Russell. Voor Verstappen en Red Bull Racing ziet hij ook een rol in de titelstrijd weggelegd.

George Russell en Max Verstappen streden op de baan al tegen elkaar, maar tot dusver nog niet om de wereldtitel. Foto door: Malcolm Griffiths / Formula 1 via Getty Images

"En we weten dat Red Bull altijd een fantastische auto heeft gehad, zelfs in de jaren van de dominantie van Mercedes. Het was de motor die hen tegenhield, niet de auto. En we weten natuurlijk hoe goed Max is. Dus ja, ik denk dat hij dit jaar volop mee gaat doen in de strijd. En dat is mooi. Je zou natuurlijk wensen dat het allemaal iets makkelijker zou gaan, maar het mag nooit makkelijk zijn. Als je wint, wil je ervoor hebben gevochten en het eerlijk en op de baan hebben verdiend."

Dezelfde aanpak ondanks favorietenrol

Voor Russell geldt dat hij voor het eerst als titelfavoriet bij de bookmakers aan een F1-seizoen begint. Heel veel doet het hem niet en ook qua werkwijze verandert er niets bij de coureur uit King's Lynn. "Eerlijk gezegd voelde ik er niet echt iets bij toen ik dat hoorde. Zoals ik al lange tijd zeg, voel ik me klaar om voor een wereldtitel te vechten. En of die uitspraak nu boven ons hangt of niet, het verandert mijn aanpak geen moment", legt Russell uit.

"Ik werk ontzettend hard samen met het team. Iedereen hier werkt keihard om deze nieuwe set reglementen zo goed mogelijk te benutten. En eerlijk gezegd ben ik juist enorm enthousiast over de uitdaging, want het is een enorme opgave om je aan deze nieuwe auto's aan te passen: hoe het energiemanagement werkt, het opnieuw opladen van de batterijen, het begrijpen van het boost-systeem, de inhaalmodi en de actieve aerodynamica. Er zijn heel veel dingen die we heel snel moeten leren, maar ik heb het gevoel dat ik daar voordeel uit kan halen en ik heb vertrouwen in mezelf en in mijn team."