Analyse: Heeft Ferrari een vermogensprobleem in F1-kwalificaties?

Ferrari had voor de Grand Prix van Emilia-Romagna een stevig updatepakket meegenomen in de hoop een flinke stap vooruit te zetten. Charles Leclerc en Carlos Sainz hadden de snelheid er goed in zitten, maar meer dan een tweede startrij en de derde plaats voor de Monegask zat er niet in. Leclerc stelde na afloop dat het racetempo 'best sterk' was, maar de prestaties van de SF-24 blijven in de kwalificatie wat achter. Hij gaf na de kwalificatie toe dat hij de 'meeste ruimte voor verbetering' had in sector 1. Dat had betrekking tot iets waar hij 'de afgelopen paar' raceweekenden al last van had.

Dat wekte de suggestie dat het weer om een probleem ging met het prepareren van de banden voor de kwalificatie. Na de race wees Leclerc echter naar een andere oorzaak van de problemen: de instelling voor het gebruik van de batterij, het ERS-systeem dus. "Om een of andere reden hadden we een iets andere vermogensstrategie in vergelijking met McLaren en Red Bull. We verloren alles in de run naar bocht 2", verklaart Leclerc.

Teambaas Frédéric Vasseur benadrukt dat het 'waar' is wat er in de kwalificatie gebeurde, maar gaat niet helemaal mee in de uitleg van zijn pupil. "Het was om andere redenen. Voornamelijk omdat Max [Verstappen] een megaslipstream had van start/finish tot aan bocht 1", doelt hij op de tow die de Nederlander kreeg van Nico Hülkenberg. "Maar het is waar dat hij tot aan bocht 1 een betere snelheid had in die kwalificatie en dat we onze aanpak moeten veranderen en [dingen] anders moeten doen."

Topsnelheden lager

Aangezien Leclerc heeft aangegeven dat dit probleem zich al eens eerder heeft voorgedaan, kan er gebruik gemaakt worden van GPS-data om de bewering te bestuderen. Leclerc gaf aan het begin van zijn snelste kwalificatieronde 6,4 kilometer per uur toe op Verstappen. Ook op het gebied van topsnelheid liep Leclerc flink achter: 10 kilometer per uur. Daar moet dan wel de terechte kanttekening van Vasseur bij geplaatst worden dat Verstappen dus een flinke tow kreeg van Hülkenberg in de Haas.

Daarom is de vergelijking met de McLaren-coureurs al iets gepaster. De data laten zien dat de Ferrari-coureur 4 kilometer per uur langzamer was dan Oscar Piastri aan het begin van zijn ronde en zo'n 3,2 kilometer per uur moest toegeven aan topsnelheid. Om de data te vergelijken moeten we terug naar een race eerder, de Grand Prix van Miami. Daar was Leclerc tweede achter Verstappen in de kwalificatie. Op het Miami International Autodrome begon Leclerc 1,9 kilometer per uur langzamer aan zijn ronde. Verstappen bereikte uiteindelijk de 316,1 kilometer per uur, Leclerc kwam niet verder dan 310,9 kilometer per uur.

Aangezien Verstappen aan een recordreeks van pole-positions bezig is, moet de regerend wereldkampioen ook voor de voorgaande races als maatstaf genomen worden. In China begon Leclerc met 1 kilometer per uur nadeel aan zijn ronde terwijl het verschil in topsnelheid 4 kilometer per uur bedroeg. In Japan was dat in beide gevallen een nadeel van 1,9 kilometer per uur. In Australië was dat respectievelijk 6,9 kilometer per uur en 4 kilometer per uur verschil in de min. Ook in Jeddah en Bahrein liep Leclerc op beide vlakken achter de feiten aan: 6 kilometer per uur en 3,1 kilometer per uur in Jeddah, 6,9 kilometer per uur en 3,1 kilometer per uur in de seizoensopener.

De data van Carlos Sainz zijn niet heel anders ten opzichte van Leclerc, maar er zijn op twee momenten wel merkwaardige verschillen. In Miami begon Sainz langzamer aan zijn ronde, 4 kilometer per uur om precies te zijn, maar qua topsnelheid was hij 1 kilometer per uur sneller dan Verstappen. In Bahrein begon hij 3,1 kilometer per uur langzamer aan zijn ronde, maar uiteindelijk lag zijn topsnelheid 4 kilometer per uur hoger dan dat van zijn teamgenoot en kwam hij opnieuw op gelijke hoogte met Verstappen.

Charles Leclerc leverde in de kwalificaties aan topsnelheid in. Foto door: Steven Tee / Motorsport Images

Niet zo soepel

In deze gevallen spelen uiteraard meerdere factoren een rol, waaronder het in het juiste window zien te krijgen van de banden om zo meer grip te krijgen bij het uitkomen van de laatste bocht -- iets waar Leclerc ook van heeft toegegeven dat het bij hem niet zo soepel loopt. Maar dat is ook een grote factor in Bahrein vanwege het ruwe asfalt aldaar terwijl het in Miami voor het gehele veld een uitdaging bleek om de banden in een optimaal window te krijgen.

In Australië, Jeddah en Bahrein liggen de start/finish-strepen ook ver na de laatste bocht, wat ook meegewogen moet worden in deze data aangezien de RB20 een aerodynamisch zeer efficiënte auto met sterk DRS-systeem is. Ook moet niet vergeten worden dat er in deze data slipstreams een rol spelen. Maar over het algemeen tonen de data een klein verschil in beginsnelheid tussen de RB20 en SF-24, waarbij de RB20 ook nog hogere topsnelheden bereikt.

Dit alles wordt dus gecombineerd met de belofte van Vasseur om zo veel mogelijk veranderingen aan te brengen -- via software-updates -- aan een motor die tractieverbetering als een belangrijk sterk punt heeft voor de komende evenementen. Wat Ferrari op dit front ook gaat doen, voor de eerstvolgende Grand Prix scheelt het dat motorvermogen niet van cruciaal belang is: dit weekend rijdt de Formule 1 op het krappe stratencircuit van Monaco.