Ferrari ziet kleinere verschillen in F1: “Moeten ontwikkeling versnellen”

Ferrari was achter Red Bull en McLaren het derde team in de Grand Prix van Emilia-Romagna - Max Verstappen won voor Lando Norris (P2) en Charles Leclerc (P3) - maar de verschillen waren klein. Teambaas Frédéric Vasseur denkt dat de Scuderia de strijd op zaterdag heeft verloren, aangezien inhalen lastig is op het circuit van Imola. “Ik denk dat als we een één-tweetje hadden gepakt in de kwalificatie, we ook een één-tweetje hadden gepakt in de race”, reageert de Fransman in gesprek met onder meer Motorsport.com.

Leclerc en Carlos Sainz kwalificeerden zich als vierde en vijfde, maar door de gridstraf van Oscar Piastri schoven ze op naar P3 en P4 op de startopstelling. De Monegask finishte daar ook, terwijl de Spanjaard in de race door Piastri werd terugverwezen naar P5. Bij de kwalificatie-uitslag moet wel worden vermeld dat Leclerc slechts 0,224 seconde toegaf op polesitter Verstappen, die ook nog eens werd geholpen door een slipstream van Nico Hülkenberg. Anders was de marge wellicht kleiner geweest.

Elk detail kan voortaan dus cruciaal zijn. “We zijn nu op het punt gekomen dat we de ontwikkeling moeten versnellen”, weet Vasseur. “Stel je voor dat iemand een upgrade één race eerder kan introduceren, terwijl je drie teams binnen één tiende van een seconde hebt. Dan kan je van P5 naar P1 gaan. Dat betekent dat we de tijd tussen ontwerp en introductie moeten verkorten, dat wordt cruciaal. We moeten er ook bij stilstaan dat we nu aan het jagen zijn op die laatste honderdsten van een seconde. Het is geen upgrade voor vijf tienden meer. Het betekent ook dat je zeker moet weten dat hetgeen je meeneemt werkt. Dat wordt in de komende paar races de sleutelfactor.”

“Als je drie teams binnen een tiende van een seconde hebt, dan kan elk klein beetje het verschil maken”, vervolgt Vasseur. “Ik denk dat er op elk facet competitie zal zijn. De afstelling van de auto wordt komend weekend cruciaal in Monaco, net als het optreden van de coureur. Dat is goed nieuws voor de Formule 1 en voor het kampioenschap. Je hebt drie teams binnen zeven seconden na zeventig ronden, dat is minder dan één tiende per ronde.”

“We zijn niet ver weg”

Ferrari nam een grote upgrade mee naar Imola, maar Vasseur laat weten dat men meer tijd nodig heeft om te beoordelen hoe goed het nieuwe pakket is. McLaren introduceerde twee weken geleden in Miami al een uitgebreide upgrade. “Al met al heb ik gemengde gevoelens, want met alles waarmee wij een stap vooruit hebben gezet, heeft McLaren waarschijnlijk hetzelfde gedaan”, aldus Vasseur. “Maar we hebben het verschil met Red Bull verkleind, we zijn niet ver weg.”

