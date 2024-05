Ferrari behoudt bonus in nieuw Concorde-verdrag, wordt wel gelimiteerd

De Formule 1-teams en F1-eigenaar Liberty Media zijn in gesprek over het nieuwe Concorde-verdrag, het document waarmee het reglementaire raamwerk en de commerciële afspraken van de sport geregeld worden. De teams hebben in de aanloop naar de aanstaande gesprekken en discussies recent een concept van de overeenkomst ontvangen. Naar verluidt is een van de punten in het ontwerp dat Ferrari haar historische bonus behoudt onder het nieuwe verdrag, dat in 2026 in werking moet treden. Wel wordt de hoogte van deze bonus verlaagd ten opzichte van eerdere Concorde-verdragen, zo heeft Motorsport.com vernomen.

Hoe bonus binnen huidige commerciële afspraken past

In het Concorde-verdrag wordt - als onderdeel van de commerciële afspraken - de verdeling van het prijzengeld in de Formule 1 bepaald. Zo is bepaald welk bedrag de teams ontvangen als onderdeel van de algemene pot en op basis van hun plaats in het constructeurskampioenschap. In het huidige verdrag verdelen de teams tot een bepaald punt 50 procent van de inkomsten van F1, bij hogere inkomsten wordt het percentage iets lager. Vorig jaar noteerde F1 ruim drie miljard dollar aan inkomsten, waardoor de teams daar 45 procent van mogen verdelen.

Daarnaast zijn er bonussen voor teams die kampioenschappen hebben gewonnen, en dus de historische bonus van Ferrari. Die laatste is niet op basis van prestaties op de baan, maar vanwege de historische relevantie van de Scuderia en het feit dat ze het enige team zijn dat aan ieder F1-seizoen heeft deelgenomen. In het huidige Concorde-verdrag krijgt Ferrari een bonus van 5 procent van de totale prijzenpot, mits die maximaal 1,1 miljard dollar bedraagt. Daarna wordt het percentage stapsgewijs verhoogd tot 10 procent van de prijzenpot bij bedragen van 1,6 miljard dollar en meer - iets wat momenteel zo ongeveer het geval is.

Ferrari stelde tijdens de GP van Emilia-Romagna de derde en vijfde plaats veilig. Foto door: Sam Bloxham / Motorsport Images

Bronnen hebben onthuld dat deze bonus van Ferrari in het nieuwe Concorde-verdrag nog altijd bestaat, maar dat deze in alle gevallen beperkt wordt tot 5 procent. De hoogte van de totale prijzenpot maakt dan niet meer uit. De Italiaanse formatie blijft daardoor een aanzienlijk deel van de inkomsten van F1 ontvangen, maar de verhoging van de bonus in jaren met hoge inkomsten verdwijnt.

Hoewel de teams dus een concept van het nieuwe verdrag hebben ontvangen van F1, is de inhoud van de documenten vertrouwelijk. Mede daardoor is men ook terughoudend om zich uit te spreken over hoe ze momenteel tegen de zaken aankijken, zo is gebleken toen Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur in Imola werd gevraagd naar de situatie rond het Concorde-verdrag. "Je weet dat je de vraag kan stellen, maar je weet ook heel goed dat ik nooit antwoord zal geven. Geniet van het stellen van de vraag, maar je weet dat ik geen antwoord geef."

Bonus niet onomstreden

De historische bonus van Ferrari is niet onomstreden. Sommige F1-teams vinden al jarenlang dat de renstal niet de enige kan zijn die zo'n bonus ontvangt, maar anderen zien de logica er wel van in. "Ik denk dat Ferrari iets bijzonders betekent voor deze sport", zei Williams-teambaas James Vowles vorig jaar nog. "Daar moeten we eerlijk over zijn. Als je een gemiddeld persoon vraagt wie ze kennen in F1, dan is Ferrari nog altijd een naam die eruit springt. Dat is de realiteit. Ze brengen een zekere historie en herkenning van de sport met zich mee, dus er is een reden dat dit soort dingen bestaan."