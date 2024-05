Formule 1 behaalt de laatste jaren grote commerciële successen in de Verenigde Staten. In de afgelopen jaren zijn er met Miami en Las Vegas twee Amerikaanse evenementen bijgekomen, en ook de teams plukken de vruchten van deze ontwikkelingen. Zo heeft Ferrari enkele weken geleden officieel de handen ineengeslagen met techgigant HP.

Deze successen wakkeren de geruchten aan dat Liberty Media een vierde Grand Prix in de VS wil toevoegen, maar Motorsport.com heeft vernomen dat de eigenaar van de Formule 1 blij is met de huidige balans in Noord-Amerika. Hier horen naast Miami, Las Vegas en Austin ook de races in Montreal en Mexico-Stad bij. Het gerucht van een GP in de Amerikaanse stad Chicago wordt daarmee van tafel geveegd.

Nieuw stratencircuit in Bangkok?

Daarentegen heeft F1 wel oren naar een uitbreiding in de Aziatische markt. Nadat Maleisië in 2017 van de kalender verdween bleven van de Oost-Aziatische locaties alleen Singapore, Japan en China over. Er werd hard gewerkt aan een stratencircuit in Vietnam, maar tot een Grand Prix kwam het echter niet. Momenteel lijkt Thailand op pole-position te staan om de nieuwste uitbreiding te worden, daar waar F1-CEO Stefano Domenicali in april een bezoekje heeft gebracht aan Thaise premier Srettha Thavisin. Het land in Zuidoost-Azië wil de toeristenindustrie een boost geven door een straatrace in Bangkok te organiseren. Red Bull heeft een Thaise eigenaar en lijkt binnen dit plan daarom een belangrijke pion te zijn. Ook Zuid-Koreaanse havenstad Incheon staat op de shortlist om vanaf 2027 aan de kalender toegevoegd te worden.

Stefano Domenicali, CEO van de Formula One Group, met gasten op de grid, waaronder de Thaise premier Srettha Thavisin Foto door: Zak Mauger / Motorsport Images

Thavisin was te gast bij de Grand Prix van Imola en vertelde op social media het volgende: "Naar aanleiding van het voornemen van de Thaise regering om in de nabije toekomst de Formule 1 naar Thailand te halen, heb ik het Autodromo Enzo e Dino Ferrari bezocht en een gesprek met leidinggevenden van de Formula One Group gehad. Dit sluit aan bij ons beleid om Thailand op de wereldkaart te zetten voor internationale evenementen en activiteiten."

Gevolgen voor Europese Grands Prix

Domenicali benadrukt dat hij niet van plan is om de huidige kalender van 24 races uit te breiden, wat zou betekenen dat dit gevolgen zal hebben voor een van de huidige races. “Een kalender met 24 races is optimaal”, vertelde Domenicali eerder deze maand aan Wall Street-analisten. In Imola voegde hij bij de Italiaanse media daar het volgende aan toe: “Momenteel is 25 het maximaal aantal races dat een kalender kan vormen. Vanaf mijn kant wil ik dat zo houden. Als we het aantal verhogen, nemen we het risico om de huidige opmars te belemmeren. Veel landen hebben interesse in F1, en dit geeft natuurlijk kansen om te groeien. Tegelijkertijd verplicht het ons om keuzes te maken over de kalender. We zien een hoop interesse vanuit het Midden-Oosten en de Verenigde Staten, maar in Europa is de interesse, vooral door Madrid, ook weer teruggekomen.”

Een aantal Europese circuits lopen tegen het einde van hun contract aan, zoals Imola, Monza, Spa en Zandvoort. Hoewel Zandvoort drie succesvolle edities op haar naam heeft gezet, is het dus niet zeker van een plekje op de kalender. Een optie lijkt om de plek af te wisselen met buurland België.

Monza is druk bezig om de verouderde infrastructuur te updaten, terwijl Imola nog steeds hoopt om de gecancelde 2023-editie in 2026 in te halen. In gesprek met Gazzetta dello Sport achtte Domenicali de kans aanwezig dat één van de Italiaanse Grands Prix zal vallen. “Eind augustus, als de race in Monza plaatsvindt, zullen we de zaken evalueren met [de Italiaanse automobielfederatie] ACI. Het is nog steeds mogelijk om na 2026 twee races te hebben, maar realistisch gezien denk ik dat dat lastig wordt.”

Totaalplaatje doorslaggevende factor

De keuze van de F1 zal niet worden gemaakt op basis van oude versus nieuwe circuits, of traditionele versus stratencircuits. Liberty Media is de laatste jaren daarentegen geïnteresseerd in het totaalplaatje van een locatie, inclusief fan experience, circuitinfrastructuur, hotelcapaciteit, transportmiddelen, hospitality en duurzaamheid. Op dit gebied hebben de circuits in Amerika en het Midden-Oosten meestal een streepje voor, omdat deze flink worden gesubsidieerd door de overheid. Het is geen toeval dat de Hongaarse GP tot 2032 op de kalender blijft staan, omdat dit een Europees circuit is dat wèl een behoorlijke kapitaalinjectie van de instanties krijgt.

Domenicali waarschuwt de huidige organisatoren dat ze met de tijd mee moeten gaan en moeten blijven voldoen aan de eisen van de Formule 1. Doen ze dat niet, dan riskeren ze het om buiten de boot te vallen. “Als er geen wil is om te investeren en samen te werken, zelfs op de lange termijn, dan loop je het risico om Formule 1 te verliezen”, zegt de Italiaan. “Tegen het einde van het jaar moeten we een aantal moeilijke keuzes maken.”