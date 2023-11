Bijna alle Formule 1-teams trekken een afwijkende kleurstelling van de plank voor de terugkeer van de koningsklasse in Las Vegas. AlphaTauri kan niet achterblijven en volgt het voorbeeld van onder meer Red Bull Racing en Ferrari. De laatstgenoemde teams kiezen voor een respectievelijk paarse en rood-witte kleurstelling voor het treffen in Nevada. Williams plakt voor de gelegenheid een Las Vegas-sticker op de FW45, terwijl Alfa Romeo de rode kleur van de C43 heeft gehaald, meer zwart heeft toegevoegd en een patroon van spelkaarten laat terugkomen op de F1-bolide.

AlphaTauri, dat normaal met de blauwe en witte kleuren in de rondte gaat, houdt gewoon vast aan die kleuren, maar slaat de handen ineen met kunstenaar Brendan Monroe. Daarom wordt de AT04 voorzien van een hoop vloeiende strepen aan de achterzijde, helemaal in de stijl van de ontwerpen van Monroe. Het laat de livery er niet alleen uitspringen, de F1-bolide van Daniel Ricciardo en Yuki Tsunoda oogt ook nog eens sneller. Het Italiaanse team komt er in zowel Las Vegas als Abu Dhabi mee in actie en dus wordt het F1-seizoen 2023 met deze livery afgesloten.

Het Grand Prix-weekend in Las Vegas start niet op vrijdag, maar al op donderdag lokale tijd met de eerste vrije training. Voor de F1-fans uit Europa verandert er niets. Wij moeten vrijdagochtend vroeg uit de veren voor VT1. De kwalificatie en race worden op respectievelijk vrijdag- en zaterdagavond in Las Vegas verreden. In Nederland is dit op zaterdag- en zondagochtend.

Video: Een virtuele ronde over Las Vegas Street Circuit