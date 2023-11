Volgend weekend keert de Formule 1 terug naar Las Vegas. Het is alweer 41 jaar geleden dat F1 voor het laatst in de gokstad racete. Toen was het op een parkeerplaats van het Caesars Palace, maar dit keer racen de twintig F1-coureurs over de befaamde Strip langs bekende hotels en casino's. Ferrari laat het er niet bij zitten en trekt voor de race in Nevada een aangepaste kleurstelling van de plank. Zo verschijnt de SF-23 in Las Vegas met onder meer een witte achtervleugel aan de start.

"Ferrari en diens coureurs zijn er klaar voor om speciale kleuren te dragen voor de langverwachte terugkeer van F1 naar Las Vegas in de Verenigde Staten", zo meldt het Italiaanse F1-team, die blij lijkt te zijn met de populariteit van F1 in de VS. "In 1982 stonden er al drie Amerikaanse races op de F1-kalender, net als dit jaar. Dit bevestigt de recente stijging in populariteit van de sport, die te danken is aan het werk van Liberty Media en de zeer succesvolle Netflix-serie Drive to Survive. Het resultaat is een tweede gouden eeuw in de Verenigde Staten die, samen met de gevestigde race in Austin, ervoor zorgde dat Miami in 2022 aan de kalender werd toegevoegd en dit jaar zal Las Vegas de allereerste avondrace in de Verenigde Staten organiseren."

De Scuderia beleefde in het verleden behoorlijk wat succes aan de andere kant van de grote plas. Zo won het team in de jaren 70 meerdere keren op Watkins Glen en in Long Beach. In die periode was er naast Ferrari-rood ook veel wit te vinden op de auto's. "Voor de terugkeer naar Las Vegas besloot de Scuderia het nog eens dunnetjes over te doen en een volledig rode en witte livery voor de SF-23 te ontwerpen. De sleutel tot het succes van dit ontwerp was de samenwerking tussen de partners van de Scuderia die wijzigingen in hun eigen kleuren goedkeurden, met name Puma die speciaal voor deze race een compleet nieuwe teamkit produceerde. Charles en Carlos staan achter het initiatief en daarom volgen hun helmen voor dit evenement het thema met overwegend rode en witte kleuren, wat ook het geval is met de speciale racepakken."

Klik op de afbeelding bovenaan dit artikel om meer van de nieuwe livery te zien.