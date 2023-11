Alfa Romeo presenteert speciale livery voor F1 Las Vegas

Het Formule 1-team van Alfa Romeo heeft besloten voor de Formule 1 Grand Prix van Las Vegas de rode kleur volledig van de auto te halen en het zwart door te trekken. Aan de achterzijde vinden we spelkaarten, die natuurlijk een knipoog zijn naar de gokstad. Op de voorvleugel vinden we hetzelfde patroon. In de spelkaarten op de achterkant zien we het cijfer zes. Dit is een verwijzing naar de zesjarige samenwerking tussen Sauber Motorsport en automerk Alfa Romeo. De zwarte look gaat dit weekend ook terug te vinden zijn in de pitbox en op de overalls van Valtteri Bottas en Zhou Guanyu. Aan het racepak is tevens goud toegevoegd.

De locatie van de onthulling was het Aria Hotel op de befaamde Strip. Alfa Romeo is zeker niet het eerste F1-team dat met een speciale kleurstelling aan de start van de race op het Las Vegas Street Circuit verschijnt. Zo kiest Red Bull Racing voor een nagenoeg paarse kleurstelling, dat door een fan ontworpen is, gaat Ferrari voor rood en wit en heeft Williams aan de achterkant een grote afbeelding van Las Vegas op de FW45 geplakt.

De Grand Prix van Las Vegas start donderdagavond 20.30 uur lokale tijd. In Nederland is het dan 05.30 uur op vrijdagochtend. De race vindt zondag om 07.00 uur Nederlandse tijd plaats, wat voor Las Vegas 22.00 uur zaterdagavond betekent.

Video: Motorsport.com blikt voor uit op de Grand Prix van Las Vegas