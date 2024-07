In zijn periode bij Red Bull Racing heeft Max Verstappen nu vier teamgenoten meegemaakt, maar alle rijders zijn door de Nederlander verslagen. Ook dit seizoen kan Sergio Pérez niet in de buurt komen van de drievoudig wereldkampioen. In het Viaplay-programma In de Slipstream legt Allard Kalff uit waarom dit laat zien hoe goed Verstappen echt is.

"Max Verstappen kwam ooit bij Red Bull en had toen een teamgenoot, Daniel Ricciardo. Die ging met zijn staart tussen de benen naar een ander team. Toen kwam Pierre Gasly, die kwam in de auto naast Max. Hij werd om zijn oren gereden door Alex Albon in een Toro Rosso. 'Weet je wat, we keren ze om.' Alex Albon naast Max Verstappen. Hij stond toen op een lijstje bovenaan, dat was het lijstje 'we spinnen van de baan af'. Voor de rest was het drama. Hij kon niet in de schaduw staan bij Max Verstappen, al had hij wel een beetje pech gehad dat hij door Hamilton er een paar keer werd afgereden als hij naar het podium kon, maar goed", herinnert Kalff zich. "Uiteindelijk werd Albon ook maar afgeschreven, want ook hij kon maar niet binnen een halve seconde van Verstappen komen. 'We nemen Sergio Pérez, want die wint toevallig een Grand Prix.' Hij valt met zijn neus in de boter, dat die auto het meteen doet. Hij kan lekker bij Verstappen in de buurt blijven en speelt een goede rol toen Max Verstappen zijn eerste kampioenschap kon behalen. Hij was de ultieme tweede rijder."

Nu drie jaar later staat het er heel anders voor. In zijn net verlengde contract staat een aantal prestatieclausules en daardoor moet Pérez zo langzamerhand vrezen voor zijn toekomst bij Red Bull. Kalff ziet overeenkomsten met Ricciardo, Gasly en Albon ontstaan. "Nu hebben we een situatie, dat die auto het weer niet doet en dus is de tweede rijder gewoon de lul, want het maakt niet uit wie je erin zet. Die doen allemaal niks met die auto", verklaart de ervaren autosportkenner. "Of je daar nou Albon, Gasly, Pérez of Ricciardo in zet, het is allemaal niks."