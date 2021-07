Albon begrijpt strafmaat Hamilton: "Er is consistentie vereist"

Na de door Lewis Hamilton veroorzaakte crash van Max Verstappen, was er vooral veel te doen over de straf die de wedstrijdleiding de Mercedes-coureur oplegde. Hamilton kwam op Silverstone weg met een tijdstraf van 10 seconden, waar de zwaardere drive through-penalty misschien wel beter op z’n plaats was geweest. Uiteindelijk kon Hamilton zelfs de race nog winnen.

Alex Albon – in 2019 in Brazilië zelf slachtoffer van een ondoordachte inhaalactie van Hamilton – zag de clash tussen de twee rivalen al van verre aankomen. “Het broeit al sinds de eerste race van het kampioenschap. Het zag er de hele tijd al naar uit dat Lewis er goed bovenop zat bij Max. Ik weet niet wat het is, maar de Mercedes lijkt er op het rechte stuk goed uit te zien. Het kan natuurlijk zo zijn dat Max de schone lucht heeft [en daar wat meer doorheen moest vechten]. Een deel van mij zegt dat Max de deur wat meer had kunnen dichtgooien, zodat Lewis daar niet kon komen te zitten”, aldus Albon, die in gesprek met Formula1.com wees op een latere inhaalactie van Hamilton in dezelfde bocht. “Maar tegelijkertijd... toen Lewis [verderop in de race] Charles inhaalde, zaten ze in een vergelijkbare positie, misschien met een iets andere hoek, maar er is natuurlijk dat moment dat Lewis iets naar buiten drift en Max opvangt.”

Dat Hamilton een straf verdiende staat voor Albon dan ook als een paal boven water, maar dat die straf verzwaard zou moeten worden omdat de impact voor Verstappen zo groot was, gaat er bij de DTM-coureur niet in. “Het is natuurlijk een enorme klap, maar wat voor mij duidelijk is dat er consistentie vereist is. Als je een ongeluk hebt moet je dezelfde straf krijgen. Het is nu een paar keer gebeurd en het is altijd bestraft met 10 seconden. Als coureurs hebben we daarmee ingestemd.”

Toch heeft Albon ook begrip voor de reactie van zijn werkgever Red Bull. “In het heetst van de strijd, als het gaat om het kampioenschap dan creëert dat iets anders. Lewis staat nu dichter bij Max in het kampioenschap, Ze [Red Bull en Verstappen] staat nu een krachtbron en een versnellingsbak achter, en het zet Max echt op achterstand.”