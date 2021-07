Horner: “Een amateuristische fout voor een zevenvoudig kampioen”

Max Verstappen, die na zijn overwinning in de sprintrace zondag van pole-position mocht beginnen, kreeg na de start onmiddellijk te maken met een behoorlijk agressief rijdende Lewis Hamilton. Nadat de Mercedes-coureur een betere exit had uit Woodcote, besloot hij het erop te wagen bij Copse, een uiterst snelle knik naar rechts. Hamilton raakte met zijn linker voorwiel echter de rechter achterband van Verstappen, met een enorme crash voor de Nederlander tot gevolg. Verstappen moest na het incident naar het ziekenhuis om zich te laten controleren, Hamilton kreeg een tijdstraf van tien seconden waarna hij alsnog de Grand Prix wist te winnen.

Volgens teambaas Christian Horner was de actie van Hamilton gedoemd te mislukken. “Als je naar de onboard-beelden kijkt, dan zie je dat hij wijd gaat doordat hij te veel snelheid mee de bocht in neemt. The move was never on. Voor een zevenvoudig wereldkampioen was het een amateuristische fout. We hebben heel veel geluk gehad dat er vandaag niemand zwaargewond is geraakt”, laat Horner na de race aan onder andere Motorsport.com Nederland weten. “Het kwam gewoon over als een wanhopige actie. Hij verloor de start, probeerde het nog eens op Wellington Straight - waar hij begon te wheelbangen tegen Max - en stak vervolgens een wiel aan de binnenkant van Copse, een van de snelste bochten in dit kampioenschap, waar je bijna vol gas doorheen gaat met een snelheid van 290 kilometer per uur. Dat kan maar op één manier aflopen. Het stelt me gewoon enorm teleur dat een zevenvoudig wereldkampioen overgaat tot zo’n wanhopige actie die een andere coureur in het ziekenhuis doet belanden.”

Horner is ook niet te spreken over de tijdstraf van tien seconden die Hamilton kreeg. “Als je een collega-coureur in het ziekenhuis rijdt en na een straf nog steeds de Grand Prix wint, dan stelt die straf weinig voor”, meent hij. Gevraagd of Red Bull bezwaar aan kan tekenen tegen de sanctie, zegt Horner: “Ik denk dat daar wel mogelijkheden voor zijn, maar het verandert helaas weinig aan het resultaat. De stewards waren ook behoorlijk overtuigd van hun besluit. Ik denk dat het weinig zin heeft om er verder nog een zaak van te maken, maar we zullen ernaar kijken. We zullen het er spoedig met elkaar over hebben.”

Inmiddels is bekend dat Verstappen op wat blauwe plekken na en een pijnlijke schouder niets heeft overgehouden aan de klap. Horner: “Hij is bont en blauw. Het was het zwaarste ongeluk uit zijn carrière, het was een impact van 51G. Ik ben dankbaar dat het niet erger was en dat hij in staat was om zelf bij de plek des onheils weg te lopen. Want het was een enorm ongeluk.”

F1-update: Het incident tussen Verstappen en Hamilton uitgebreid besproken