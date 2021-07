Verstappen naar ziekenhuis voor scan, Jos noemt straf "belachelijk"

De eerste ronde van de Britse Grand Prix leek een fenomenaal gevecht tussen de titelprotagonisten op te leveren, totdat het in Copse Corner helemaal misging. Voordien had Hamilton al twee aanvallen ingezet om de leidende positie over te nemen, maar Verstappen pareerde in beide gevallen. In Copse viel er echter weinig meer te pareren. Hamilton koos de binnenkant en juist dat is in één van de snelste bochten van de F1-kalender onbegonnen werk. De regerend wereldkampioen raakte Verstappen op het achterwiel aan de rechterkant van diens auto en stuurde hem daarmee met enorme snelheid de bandenstapels in.

De impact was maar liefst 51G, al kon Verstappen na enige tijd zwaaien naar het Engelse publiek om te laten weten dat hij oké was. Een check bij het medisch centrum volgde en Jos Verstappen doet uit de doeken dat zijn zoon inmiddels is doorgegaan naar het ziekenhuis. "Hij voelde zich een beetje licht in zijn hoofd en gaat nu naar het ziekenhuis om een CT-scan te maken. Hij was verder wel goed bij", laat Verstappen senior voor de camera van Ziggo Sport weten. "Verder een beetje pijn in zijn schouder en overal wat blauw, dus ja, klote..."

Dat laatste geldt des te meer doordat deze zondag in Silverstone een kostbare kan worden voor het kampioenschap. Verstappen moet zijn tweede nulscore van het jaar noteren, terwijl Hamilton er met de tijdstraf nog genadig af lijkt te komen. "Als je dan maar tien seconden penalty krijgt, ik vind het belachelijk... Zeker in zo'n bocht, dat kan niet", oordeelt Jos Verstappen. "Ik heb met Max even teruggekeken hoe het moment er precies uitziet. Max zei ook 'ik gaf hem genoeg ruimte in mijn optiek en zat er ook al half voor. Hij reed met zijn voorwiel gewoon tegen mijn achterwiel aan'. En ja, dan weet je dat je fout zit."