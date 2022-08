Alexander Albon stapte halverwege het F1-seizoen 2019 over van Toro Rosso naar Red Bull Racing ten faveure van Pierre Gasly. De Fransman kreeg al maanden kritiek op zijn tegenvallende prestaties. Hij werd uiteindelijk door Red Bull-adviseur Helmut Marko teruggezet naar het opleidingsteam. Aan Albon om Max Verstappen te helpen in de titelstrijd. De Thai maakte een prima indruk in de tweede helft van dat seizoen en werd vervolgens getrakteerd op een volledig jaar bij de mannen uit Milton Keynes. Dat verliep iets minder. De Thai had het zwaar en kon het tempo van zijn Nederlandse teamgenoot amper bijbenen. Aan het einde van 2020 werd bekend dat Sergio Perez een contract had getekend bij Red Bull. Albon ging in 2021 aan de slag in de DTM en verrichtte veel simulatorwerk in de Red Bull-fabriek.

Na een jaar aan de zijlijn te hebben gestaan, maakte hij begin 2022 de overstap naar Williams. Daar lijkt Albon het prima naar zijn zin te hebben en ook het management van het Britse raceteam is tevreden. Onlangs werd bekendgemaakt dat de coureur een meerjarige deal heeft gesloten met Williams en nog wel eventjes in de Formule 1 zit. Albon blikt met Auto Motor und Sport terug op zijn overstap naar Red Bull. Kwam deze te vroeg? "Dat wil ik niet zeggen. Maar met de ervaring die ik nu heb had het er wel heel anders uitgezien", zegt de Thai.

Tekst gaat verder onder de foto

Alexander Albon in actie voor Toro Rosso in Spanje. Foto: Mark Sutton / Motorsport Images

Albon zegt dat met name een gebrek aan ervaring bijdroeg aan zijn lastige periode bij het grote team. In eerste instantie zou hij in 2019 voor Nissan in de Formule E rijden, maar kreeg daarna de aanbieding om bij Toro Rosso aan de slag te gaan. Daar zou Albon de tegenvallende Brendon Hartley vervangen. Zijn contract met Nissan werd ontbonden en daarmee was de weg vrij om naar F1 te gaan. Enige ervaring in de koningsklasse had Albon niet. "Ik werd na een half jaar meteen in een topteam gezet. Eerder dan welke andere coureur dan ook. Ik had het jaar daarvoor ook helemaal niet getest. Als je vandaag de dag naar de jongelingen kijkt, dan zie je dat ze de kans krijgen om zich langzaam te ontwikkelen. 2019 werd een goed jaar. In 2020 worstelde ik met de auto."