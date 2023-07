Net als in voorgaande races stond er op de Red Bull Ring geen maat op Max Verstappen. De tweevoudig wereldkampioen had een riante voorsprong van 24 seconden opgebouwd en zag daarom in de slotfase van de race reden om nog een keer naar binnen te komen om op de zachte band voor de snelste raceronde - en het bijbehorende bonuspunt - te gaan. De snelste ronde was op dat moment in handen van teamgenoot Sergio Perez, die zich van de vijftiende plek naar het podium opwerkte. Red Bull had daarmee al genoeg punten te pakken, maar Verstappen wilde koste wat kost voor de snelste ronde gaan en kwam inderdaad naar binnen. Op de zachte band noteerde de 25-jarige Nederlander een rondetijd van 1.07.012, een seconde sneller dan zijn Mexicaanse teamgenoot.

Wel nam Verstappen daarmee het risico dat hij de leiding aan Charles Leclerc zou geven, als de pitstop niet goed was verlopen. De stop verliep vlekkeloos, maar het zorgde toch voor wat trillende voeten aan de pitmuur, ook bij topontwerper Adrian Newey. "Ik was ietwat ongerust, aangezien het voor onze positie bij de constructeurs niets deed", zegt Newey in de F1 Nation-podcast. "Checo had de snelste ronde al in handen. We zagen dat niemand anders binnen zou komen om die snelste ronde af te pakken. Ik was een beetje nerveus, maar dat is Max. Je kunt dat niet uit hem krijgen. Hij wil altijd voor alles gaan. De jongens hebben fantastische pitstops geleverd, dus hopelijk waren er niet al te veel zorgen."

Titels geen zekerheid

Met zijn zevende zege van het seizoen is er in 2023 na negen races nog geen andere winnaar geweest dan een van de twee Red Bull-coureurs. Het leidt tot de vraag of Red Bull dit seizoen alle races kan winnen, maar Newey wil zich niet wagen aan dat soort uitspraken. Hij benadrukt dat Red Bull 'natuurlijk nerveus moet zijn' dat deze reeks ooit ten einde komt. "Zoals je weet kan het snel fout gaan. Dat zagen we ook bijna met Max en Checo, toen ze in gevecht waren richting bocht 3. We kunnen nooit ontspannen. We hadden een goed tempo dit weekend, maar er zijn genoeg dingen waar je over kunt struikelen en de rest blijft zich ontwikkelen, dus we moeten blijven pushen."

Voor Newey is de RB19 een nieuw succesverhaal in zijn lange, imposante carrière in de Formule 1. Maar of het zijn favoriete periode in de F1 is? "Vraag me dat aan het einde van het seizoen", lacht Newey. Red Bull staat momenteel op 377 punten terwijl naaste achtervolger Mercedes er 178 heeft. Ook bij de coureurs lijkt de derde titel van Verstappen slechts een kwestie van tijd, maar ook op dat vlak wil Newey niet te hard van stapel lopen. "Daar kun je niet vanuit gaan", legt de Brit uit. "We hebben uiteraard een fantastische start gehad, beter dan welk seizoen dan ook waarbij ik betrokken was. Maar we hebben nog wat races te gaan. Alles wat gebeurd is, kan nog anders worden. Ik heb het al eens meegemaakt in 1999. We gingen aan de leiding toen we naar Silverstone gingen en Michael (Schumacher, red.) had zijn crash en Mika (Häkkinen, red.) stond voor, maar toen vielen we een beetje in slaap bij McLaren, we maakten knullige fouten en toen ging het tot het einde door. Je moet dus een beetje voorzichtig zijn."

Jan Lammers looft vakkundige Max Verstappen: "Als het moet, staat hij er"