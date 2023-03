Overzicht: Dit zijn de snelste raceronden van F1 in 2023

Formule 1-coureurs kunnen nog niet zo lang een puntje verdienen met het rijden van de snelste ronde. Pas in 2019 werd dit ingevoerd in de koningsklasse, al werd daar meteen wel een voorwaarde aan verbonden: degene die de snelste ronde rijdt, moet de race wel in de top tien afsluiten om aanspraak te maken op het punt. Daarmee wilde F1 voorkomen dat coureurs die in een kansloze positie verkeren een extra pitstop maken om zo toch een punt te pakken met het rijden van de snelste ronde.

Het F1-seizoen 2023 is dus het vijfde jaar waarin het rijden van de snelste raceronde een punt kan opleveren. In de onderstaande tabel zetten we op een rij wie dit jaar de snelste ronden hebben gereden bij de diverse Grands Prix.

De snelste raceronden in F1 2023

Grand Prix Snelste raceronde Winnaar Bahrein Zhou Guanyu* - 1.33.996

Max Verstappen Saudi-Arabië Max Verstappen - 1.31.906 Sergio Perez

* Geen bonuspunt uitgedeeld omdat rijder niet in top tien is geëindigd

GP van Bahrein: Zhou Guanyu (Alfa Romeo) 1 / 1 Foto door: Alfa Romeo

Wie reed de meeste snelste ronden in 2023?

Aantal Coureur 1 Zhou Guanyu 1 Max Verstappen

Wat is de DHL Fastest Lap Award?

Hoewel de snelste raceronde dus pas enkele jaren een punt oplevert, dingen de rijders met een snelste ronde sinds 2014 wel al mee naar de Fastest Lap Award. Die wordt na afloop van ieder seizoen uitgereikt aan de coureur het vaakste de snelste raceronde reed. Zes van de negen keer ging de trofee mee met Lewis Hamilton, terwijl de meest recente editie werd gewonnen door wereldkampioen Max Verstappen. Overzicht winnaars DHL Fastest Lap Award Jaar Winnaar Aantal snelste ronden 2022 Max Verstappen 5 2021 Lewis Hamilton 6 2020 Lewis Hamilton 6 2019 Lewis Hamilton 6 2018 Valtteri Bottas 7 2017 Lewis Hamilton 7 2016 Nico Rosberg 6 2015 Lewis Hamilton 8 2014 Lewis Hamilton 7

Alle snelste raceronden in F1 sinds 2014

Coureur 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 48 Hamilton 21 Verstappen

19 Bottas 16 Rosberg Vettel Ricciardo 7 Räikkönen Leclerc Perez 5 Russell Norris 3 Gasly

Sainz 2 Alonso Magnussen Zhou 1 Massa Hülkenberg Kwjat