FIA neemt eind mei ook afscheid van eerste CEO in bestaan

In november 2022 werd Natalie Robyn door FIA-voorzitter Mohammed Ben Sulayem aangesteld als de eerste CEO van de federatie. Sindsdien gaf ze leiding aan de veranderingen binnen de structuur van de FIA en hielp ze het bestuur te moderniseren en de financiële stabiliteit te verbeteren. Eind deze maand vertrekt Robyn echter bij de FIA, naar verluidt vanwege een verlangen om terug te keren in de automobielindustrie. Daarin was ze al ruim vijftien jaar werkzaam voor haar komst naar de FIA, onder meer als CEO van Volvo in Zwitserland. Het is nog niet bekend wie haar opvolger wordt als CEO van de autosportfederatie.

"Het was een enorm voorrecht om als CEO van de FIA te mogen werken en ik ben dankbaar dat ik leiding heb gegeven aan een programma van herstructureren en hervormen", zegt Robyn over haar besluit. "Nu is het tijd om te stoppen in de wetenschap dat de organisatie beter voorbereid is op de uitdagingen die in het verschiet liggen." Ben Sulayem voegde daar aan toe: "Natalies aanstelling was bijzonder als de eerste CEO in de historie van de FIA. Ze heeft enorm bijgedragen aan een brede reorganisatie van onze operationele structuur en het management, evenals onze financiële duurzaamheid. Namens de FIA wens ik haar het allerbeste voor de toekomst."

Het vertrek van Robyn is in goed overleg met de FIA tot stand gekomen. Wel is zij de volgende hooggeplaatste werknemer die de federatie in korte tijd gaat verlaten. Vorig jaar moest de FIA afscheid nemen van sportief directeur Steve Nielsen en technisch directeur single-seaters Tim Goss. Zij zijn reeds vervangen door respectievelijk Tim Malyon, voormalig veiligheidsdirecteur bij de FIA, en Alfa Romeo's voormalig technisch directeur Jan Monchaux. Voordien raakte de FIA ook enkele bij de Formule 1 betrokken juristen én Deborah Mayer kwijt. Zij stond aan het hoofd van de FIA Women in Motorsport-commissie.