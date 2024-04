Meer dan dertig vertegenwoordigers van bij de FIA aangesloten clubs in Noord- en Zuid-Amerika hebben een handtekening gezet onder een brief waarin zij expliciet hun steun uitspreken voor Ben Sulayem, die onlangs onder vuur kwam te liggen vanwege beschuldigingen aan zijn adres. Hij zou zich volgens een klokkenluider ingemengd hebben met een besluit van de stewards in Saudi-Arabië en geprobeerd hebben om het stratencircuit van Las Vegas onveilig te verklaren. Na een onderzoek van de ethische commissie van de FIA werd Ben Sulayem vrijgesproken, waarop de FIA-clubs nu juist vinden dat het bestuursorgaan de aanval moet openen.

In de brief van de FIA-clubs, die op de website van de FIA gedeeld is, spreken zij hun steun uit voor Ben Sulayem, waarbij ze het onderzoek van de ethische commissie aanhalen. Volgens de clubs 'bekrachtigt' het onderzoek dat de voorzitter van de FIA 'eervol, transparant en onafhankelijk' heeft gehandeld. Daarnaast stellen zij dat de aantijgingen 'die door sommige leden van de geprinte en digitale media werden verspreid, enkel bedoeld waren om de FIA en haar leiding, in het bijzonder de voorzitter, schade te berokkenen'.

Op basis daarvan hebben de FIA-clubs aanbevolen dat de FIA 'juridische stappen' onderneemt tegen 'diegenen die, zonder reden, de FIA en haar leiding belasteren'. "We onderschrijven en bekrachtigen onze motie van vertrouwen in de heer Mohammed Ben Sulayem, voor zijn leiderschap van de FIA en zijn vooruitgang in het nakomen van zijn belofte om de FIA op een ethische en transparante manier om te vormen, zodat ze haar leden beter kan dienen", zo wordt de open brief afgesloten.

De brief is ondertekend door 34 bij de FIA aangesloten clubs en sportfederaties uit Noord- en Zuid-Amerika, waaronder vertegenwoordigers van Colombia, Canada, Ecuador, Costa Rica, Peru, Panama, Guatemala, Uruguay, Mexico, Venezuela, Brazilië, Nicaragua, Puerto Rico, Cuba, Dominicaanse Republiek, Chili, Belize, Paraguay, Honduras, Argentinië, Chili, El Salvador, Bolivia, Kaaimaneilanden, Bahama's, Haïti, Jamaica, Guyana, Trinidad en Tobago en Antigua. Opvallend is dat ook Fabiana Ecclestone, de vicevoorzitter van South America for Sports, de brief heeft ondertekend. Zij wordt gezien als een mogelijke toekomstige kandidaat om het voorzitterschap over te nemen van Ben Sulayem. Dat zou al bij de volgende verkiezingen in 2025 het geval kunnen zijn, maar dat is afhankelijk van het feit of Ben Sulayem ervoor kiest om een mandaat voor een tweede termijn aan te vragen.