F1-afdeling FIA op de schop door vertrek sportief directeur Nielsen

Na een lange carrière in de Formule 1 bij onder meer Lotus, Benetton, Williams en AlphaTauri en een stint in het management van de sport zelf stapte Steve Nielsen begin 2023 in bij de FIA. Daar werd hij verantwoordelijk voor het sportieve plaatje in de koningsklasse, waaronder de ontwikkeling van de wedstrijdleiding, het remote operations centre en toekomstige sportieve reglementen. In deze functie werkte Nielsen ook nauw samen met F1-wedstrijdleider Niels Wittich, single seater-directeur Nikolas Tombazis, technisch directeur Tim Goss, financieel directeur Federico Lodi en operationeel directeur François Sicard. Hooggeplaatste bronnen binnen de FIA geven echter aan dat het dienstverband al na één jaar ten einde komt. Naar verluidt is hij het niet eens met de manier waarop de F1-operatie gerund wordt en de weg die is ingeslagen.

De FIA heeft een uitdagend jaar achter de rug waarin het op meerdere punten kritiek kreeg. Zo was er veel te doen omtrent track limits in F1, maar ook over de manier waarop president Mohammed Ben Sulayem leiding gaf. Hoewel bronnen aangeven dat het vertrek van Nielsen inmiddels rond is, heeft de FIA nog geen officiële verklaring naar buiten gebracht. Ook heeft de federatie nog geen indicatie gegeven dat er veranderingen doorgevoerd worden binnen de F1-operatie. Motorsport.com heeft de FIA om een reactie gevraagd. Als Nielsens vertrek wordt bevestigd, is dat een groot verlies voor de organisatie. Zijn ervaring was van grote waarde bij het doorvoeren van verbeteringen en ook genoot hij veel respect onder de teams in de Formule 1.

Ten tijde van de aanstelling van Nielsen gaf Ben Sulayem nog aan dat zijn komst van belang was om vooruitgang te boeken met de organisatie. "We hebben veel tijd en moeite gestoken in het doorvoeren van belangrijke, significante veranderingen in ons F1-team. Zo willen we de juiste structuur met de juiste mensen creëren om de toekomstige regulering van de sport te overzien", zei hij destijds. "Door mensen binnen onze organisatie te ontwikkelen en meer mogelijkheden te geven én door expertise en ervaring van buitenaf in te brengen, ben ik ervan overtuigd dat we met onze partners bij FOM en de F1-teams in de beste positie zitten om verder te gaan."

Met het uitgebreide F1-team wilde Ben Sulayem zelf niet langer op dagelijkse basis bezig zijn met de koningsklasse, zo kondigde hij begin dit jaar aan. "De FIA-president heeft een breed mandaat dat de wereldwijde motorsport en mobiliteit omvat. Nu de structurele reorganisatie in de Formule 1 is voltooid, is dit een natuurlijke volgende stap", zei een woordvoerder van de FIA toen over die beslissing. Onderdeel van Ben Sulayems besluit was de recente aanstelling van voormalig journalist Dieter Rencken tot F1-commissaris. In die rol overziet hij de toekomstige ontwikkeling van de reglementen, daarnaast helpt hij tijdens de gesprekken over het volgende Concorde Agreement.