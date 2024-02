FIA raakt topjuristen betrokken bij F1 kwijt

In december 2023 werd al duidelijk dat sportief directeur Steven Nielsen zou vertrekken. Vervolgens stapten ook technisch directeur Tim Goss (aan de slag bij Visa CashApp RB) en het hoofd van de Woman in Motorsport-commissie Deborah Mayer op.

Dinsdag werd bekend dat nu ook twee topmensen van de juridische afdeling die betrokken is bij de Formule 1 de deur achter zich hebben dichtgetrokken. Directeur Pierre Ketterer vertrekt naar het IOC en het hoofd juridische een commerciële zaken Edward Floydd verlaat de FIA voor een nog onbekende bestemming. Beide heren waren nauw betrokken bij het opstellen van het huidige Concorde Agreement.

Ketterer werkte sinds 2010 bij de FIA en werd door de autosportfederatie op veel verschillende zaken ingezet. Zo was hij betrokken bij tuchtzaken in F1 en andere takken van autosport en hield hij zich bezig met het controleren of de deelnemers de regels naleefden. Ketterer creëerde in 2011 de FIA judicial and disciplinairy rules en zette in 2020 de COVID-regels op, waardoor F1 zo'n beetje als enige grote sport in de coronaperiode door kon gaan.

FIA-president Mohammed Ben Sulayem looft de afzwaaiende jurist. "Ik ga Pierre zowel op persoonlijk als professioneel vlak erg missen", begint de Emirati tegenover Motorsport.com. "Ik ken hem al veertien jaar, dus al langer dan dat ik FIA-president ben. Ik heb hem altijd als een zorgvuldig iemand gezien, die zich altijd inzette voor de federatie. Hij was een prominent en gerespecteerd persoon in onze organisatie." Ben Sulayem vindt het vertrek jammer, maar ziet wel dat er goede mensen op zijn plek komen. "Het bestuur en regelgeving zijn bij de FIA in goede handen."

Het afscheid bij de FIA valt zwaar voor Ketterer, maar hij ziet zijn droom uitkomen nu hij bij het Internationaal Olympisch Comité aan de slag gaat. "Het voelt bitterzoet voor mij. Ik ben erg verdrietig dat ik motorsport en mijn collega's en vrienden achterlaat", verklaart de jurist tegenover Motorsport.com, die ook Ben Sulayem looft. "Mijn relatie met de president was heel bijzonder. Ik weet dat het heel moeilijk is om zijn vertrouwen te winnen en we hebben de afgelopen twee jaar een goede tijd gehad."

Nieuwe personeelsleden

Het vertrek van de vele topmensen past binnen de reorganisatie bij de FIA. Een woordvoerder van de FIA vertelt aan Motorsport.com hoe deze reorganisatie verloopt. "We hebben tien nieuwe afdelingen geopend, om zo toekomstbestendiger te zijn", vertelt de woordvoerder. "Hoewel er veel mensen vertrekken, hebben we ook nieuwe mensen in het managementteam mogen verwelkomen. We hebben een nieuw hoofd juridische zaken, een nieuwe chief commercial officer en een nieuwe duurzaamheids- en inclusiviteitsdirecteur."