FIA wijst nieuwe sportief directeur aan, maar ziet technisch directeur vertrekken

Het vertrek van Steve Nielsen werd onlangs al gemeld door hooggeplaatste bronnen binnen de FIA. Nielsen begon in 2023 aan zijn taak als sportief directeur bij het bestuursorgaan. Zodoende was hij, na een lange carrière in de Formule 1 bij teams als Lotus, Williams, Benetton en AlphaTauri verantwoordelijk voor het sportieve deel van de F1. Het was aan Nielsen dus om de wedstrijdleiding te ontwikkelen, evenals het remote operations centre (ROC) en vorm te geven aan toekomstige sportieve reglementen. De FIA kondigt nu officieel zijn vertrek aan. Eind januari gaat Nielsen ergens anders aan de slag, maar zijn vervanger staat al klaar: Tim Malyon. Hij zal in zijn taak als sportief directeur verantwoording moeten afleggen aan Nikolas Tombazis, directeur van de single-seaters.

Malyon heeft twaalf jaar lang voor Red Bull Racing gewerkt en werkte al voor het team, toen het nog als Jaguar Racing door het leven ging. De Canadees maakte in 2015 de overstap naar Sauber, waar hij aan de slag ging als head of track engineering. Dat was van korte duur, want in 2016 ging hij als hoofdingenieur aan de slag bij het DTM-team van BMW. In 2019 kwam Malyon bij de FIA terecht als head of research, twee jaar later werd hij er safety director. Nu maakt hij nog een opstap binnen de FIA als opvolger van Steve Nielsen als sportief directeur. "Ik ben verheugd om de rol van sportief directeur op me te nemen", zegt Malyon. "Met de steun van het ROC hebben we al belangrijke veranderingen doorgevoerd in onze wedstrijdleiding en ik kijk ernaar uit om dat naar een hoger niveau te tillen. We zijn ook toegewijd aan een brede herziening van de regelgeving voor sportzaken en ik kijk ernaar uit een scherpere focus toe te passen aan die inspanningen voor de toekomst."

Tegelijkertijd maakt de FIA ook bekend dat het opnieuw afscheid neemt van een kopstuk. Technisch directeur Tim Goss verlaat het bestuursorgaan. De FIA geeft in een verklaring niet aan wanneer Goss precies afscheid neemt. "Het is een eer geweest om als technisch directeur bij de FIA te werken en de toekomst van de sport mee vorm te geven", zegt Goss. "Ik ben enorm trots op en tevreden over de talrijke verwezenlijkingen van de technische afdeling tijdens mijn periode bij de FIA. De afdeling beschikt over een aantal zeer getalenteerde mensen en ik ben ervan overtuigd dat de organisatie een stevige basis heeft wat betreft technische expertise voor de taken die voor ons liggen, met name de invoering van de reglementen voor 2026. Ik vertrek met mooie herinneringen aan mijn tijd bij de FIA."

Volgens de BBC staat Goss op het punt om aan het werk te gaan bij een Formule 1-team. Goss heeft in het verleden al gewerkt voor McLaren. Daar genoot de inmiddels 60-jarige ingenieur van een lange carrière. Van 2014 tot en met 2018 was hij de technisch directeur van het team uit Woking. Het nieuws van het vertrek van Goss volgt na het vertrek van Nielsen en Deborah Mayer, hoofd van FIA's vrouwencommissie, waardoor het bestuursorgaan een roerige tijd achter de rug heeft. Wie Goss moet opvolgen is nog niet bekend.