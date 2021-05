De FIA maakte op vrijdagmiddag bekend dat de Grand Prix van Turkije, gepland voor zondag 13 juni, niet door zal gaan. Het land staat op de 'rode lijst' van het Verenigd Koninkrijk, waardoor reizigers na terugkomst tien dagen verplicht in een door de overheid aangewezen quarantainehotel moeten verblijven. Aangezien veel Formule 1-teams in Engeland gevestigd zijn, vormt dat een groot probleem. Daarom is besloten om de race te schrappen. Deze race was op zijn beurt weer de vervanger van de Canadese GP, die eerder al werd geschrapt.

De Formule 1-kalender voor het seizoen 2021 heeft in de afgelopen maanden al diverse veranderingen ondergaan. Zo zou het seizoen zoals de laatste jaren gebruikelijk was aftrappen in Melbourne, maar door de inreisbeperkingen is de Grand Prix van Australië al verschoven naar 21 november. Desondanks hangen er nog heel wat vraagtekens boven deze race, want het is verre van zeker dat het land tegen die tijd de Formule 1-bubbel wil ontvangen. Ook de GP van China, die gepland stond op 28 maart, ging niet door. Deze race is voor het tweede opeenvolgende seizoen volledig van het programma geschrapt.

Zo begon het seizoen in Bahrein, waarna men doorreisde naar twee races die niet op het oorspronkelijke programma stonden: de Grand Prix van Emilia-Romagna op Imola en de GP van Portugal in Portimao. De Canadese race, gepland voor 13 juni, werd eerder al geschrapt en vervangen door Turkije, maar deze vervangende race gaat dus ook niet door.

Het verloop van de laatste fase van het seizoen is nog altijd onzeker. De races in Singapore en Japan zijn verre van zeker. Er wordt door de Formule 1-organisatie al gewerkt aan een plan B met races op de Nürburgring en Mugello. Ook de triple header in Amerika, Mexico en Brazilië is onzeker. De kans is dus aanzienlijk dat er later in het seizoen nog meer geschoven gaat worden. De Grand Prix van Nederland staat voorlopig nog altijd gepland voor 5 september.

Herziene F1-kalender 2021

Datum Race Circuit 28 maart Grand Prix van Bahrein Bahrain International Circuit 18 april Grand Prix van Emilia-Romagna Autodromo Enzo e Dino Ferrari 2 mei Grand Prix van Portugal Autodromo Internacional do Algarve 9 mei Grand Prix van Spanje Circuit de Barcelona-Catalunya 23 mei Grand Prix van Monaco Monte Carlo 6 juni Grand Prix van Azerbeidzjan Baku City Circuit 20 juni Grand Prix van Frankrijk Circuit Paul Ricard 27 juni Grand Prix van Stiermarken Red Bull Ring 4 juli Grand Prix van Oostenrijk Red Bull Ring 18 juli Grand Prix van Groot-Brittannië Silverstone 1 augustus Grand Prix van Hongarije Hungaroring 29 augustus Grand Prix van België Spa-Francorchamps 5 september Grand Prix van Nederland Circuit Zandvoort 12 september Grand Prix van Italië Autodromo Internazionale Monza 26 september Grand Prix van Rusland Sochi Autodrom 3 oktober Grand Prix van Singapore Singapore Street Circuit 10 oktober Grand Prix van Japan Suzuka 24 oktober Grand Prix van de Verenigde Staten Circuit of the Americas 31 oktober Grand Prix van Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez 7 november Grand Prix van Brazilië Autodromo Jose Carlos Pace 21 november Grand Prix van Australië Melbourne Park 5 december Grand Prix van Saudi-Arabië Jeddah Street Circuit 12 december Grand Prix van Abu Dhabi Yas Marina Circuit