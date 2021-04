De Canadese Grand Prix staat al sinds 1967 vrijwel onafgebroken op de kalender van de Formule 1. De laatste keer dat de race niet op de kalender stond was in 2009, totdat het coronavirus in 2020 zorgde voor afgelasting. Destijds was de race op het Circuit Gilles Villeneuve een van de veertien races die werden afgelast of verplaatst. Voor 2021 had de organisatie in Montreal goede hoop dat er tussen 11 en 13 juni weer geracet kon worden op het eiland in de St. Lawrence-rivier en dus keerde de race terug op de kalender, maar dat bleek uiteindelijk ijdele hoop. De Formule 1 krijgt geen uitzondering op de verplichte veertiendaagse quarantaine voor inkomende reizigers en zodoende kan de F1 voor het tweede jaar op rij niet naar Canada afreizen. Een week voor de Canadese Grand Prix staat namelijk de GP van Azerbeidzjan op het programma, waardoor het onmogelijk is om aan de veertiendaagse quarantaine te voldoen. Wel kondigde de sport tegelijkertijd aan dat het contract met de promotor met twee jaar is verlengd, waardoor de Canadese GP tot en met 2031 op de kalender blijft staan.

De afgelopen maanden kwamen er meer en meer vraagtekens te staan achter het doorgaan van de race. Canada houdt nog altijd vast aan strenge maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te beperken. Daardoor leek een Canadese GP met volle tribunes al zo goed als uitgesloten en zou een race zonder publiek de enige mogelijkheid zijn. Op dat vlak gooide de F1 echter roet in het eten, doordat het nog eens zes miljoen dollar extra wilde ontvangen van de promotor als toeschouwers niet welkom zouden zijn op het Île Notre-Dame. De roep van de burgemeester van Montreal om financiële steun van de provincie Quebec en de nationale overheid bleef echter onbeantwoord.

GP Turkije terug op de kalender

Het wegvallen van de race in Montreal zorgt niet voor een lege plek op de kalender, want de F1 is erin geslaagd om een overeenkomst af te sluiten met Istanbul Park. Daardoor keert de Turkse Grand Prix terug op de kalender, nadat de koningsklasse vorig jaar voor het eerst sinds 2011 een bezoek bracht aan het circuit. Ook toen werd de race aan de kalender toegevoegd als vervanger van een van de vele races die vanwege het coronavirus geannuleerd werden.

F1-topman Stefano Domenicali noemt het 'teleurstellend' dat de F1 ook in 2021 niet in Canada kan racen. "Ik wil de promotor en autoriteiten in Canada bedanken voor de moeite die ze de afgelopen weken hebben gedaan, maar de reissituatie maakte onze plannen onmogelijk", verklaart hij de afgelasting van de race. Tegelijkertijd is de Italiaan verheugd dat het gat is opgevuld met de Turkse Grand Prix. "Ik weet dat al onze fans met spanning kijken na de dramatische start van het seizoen en Turkije is een geweldig circuit dat geweldige duels op de baan oplevert", vertelde Domenicali. "Ook de promotor en de autoriteiten in Turkije wil ik bedanken voor hun bereidheid om een F1-race te organiseren. Het laat de enorme interesse in onze sport zien, evenals de hoop van vele locaties om een Grand Prix te organiseren."