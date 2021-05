F1-kalender 2021: Plan B met Mugello en Nürburgring?

Weliswaar werd de seizoensopener in Australië naar november verplaatst en verdween China helemaal van de kalender, maar de Formule 1 is zonder al te veel grote problemen begonnen aan het seizoen 2021. De eerste Grands Prix van het jaar vonden zonder publiek plaats, maar de coronabubbel blijkt nog altijd goed te werken. Zo nu en dan wordt er een positieve coronatest afgenomen (in Portugal uitgerekend bij het Ziggo-team) maar het aantal besmettingen blijft zeer binnen de perken. Dat biedt perspectief voor de komende maanden waarin de sport vooral binnen de Europese grenzen actief blijft. Het enige echte uitstapje buiten Europa – de Grand Prix van Canada die medio juni gepland stond – is geschrapt en vervangen door een race in Turkije.

Tot eind september zouden alle races onder de huidige omstandigheden plaats moeten kunnen vinden met mogelijk hier en daar (zoals bijvoorbeeld in Spanje en Monaco) publiek. Tegen die tijd (26 september) is men in Sochi aanbeland voor alweer de zestiende GP van het jaar. Een knappe prestatie gezien de belemmeringen en logistieke uitdagingen voor de teams. De periode daarna wordt echter spannender. De eerste Grand Prix buiten Europa (op 3 oktober in Singapore) is nog ver weg en er kan in die periode nog veel gebeuren. Toch blijft het nog wel enige tijd de vraag in hoeverre het enorme Formule 1-circus tegen die tijd naar Azië kan (en belangrijker: wil) reizen. Daarom wordt er in het kantoor van Liberty Media al enkele weken gewerkt aan een ‘plan B’, om niet onvoorbereid aan de beslissende fase van het seizoen te beginnen.

Terugkeer Mugello en Nürburgring?

Volgens de huidige Formule 1-kalender reist het circus na Rusland voor deel twee en drie van de triple header door naar Singapore en Japan. Daarna staat van 24 oktober tot en met het 7 november het volgende drieluik op het programma met achtereenvolgens races in Amerika, Mexico en Brazilië. En wat te denken van de Australische GP op 21 november? Ook daarover is nog veel onduidelijk. De laatste reeks wedstrijden in het Midden-Oosten (in december) lijkt zeker, gezien het succes van de GP’s in Bahrein en Abu Dhabi eind vorig seizoen en begin dit jaar.

Het probleem zit hem dus vooral in de zes races tussen Rusland en Saudi-Arabië. Onze collega’s van Motorsport.com Italië vingen tijdens het Grand Prix-weekend in Portugal op dat er gekeken wordt naar Mugello en de Nürburgring als alternatieve locaties voor Singapore en Japan. De twee circuits stonden in 2020 tot grote vreugde van velen ook al op het programma en zijn bereid om opnieuw een helpende hand toe te steken. Het enige probleem is het weer in oktober, maar er zijn in Europa weinig alternatieven voorhanden waar de weersverwachting meer zekerheid biedt.

Sakhir als alternatief voor Melbourne, F1-race op Indianapolis?

Voor de serie races op het Amerikaanse continent lijken weinig alternatieven voorhanden, zeker omdat deze races pas in november op de planning staan en er in Europa dan eigenlijk niet meer te racen valt. Liberty Media zal er veel aan gelegen zijn om dit jaar wel de grote plas over te steken. Zeker een race in de VS staat hoog op de prioriteitenlijst. Een tweede race op Amerikaanse bodem kan overwogen worden wanneer het niet mogelijk is om door te reizen naar Mexico en Brazilië. In Portimao ging het verhaal over een mogelijke terugkeer naar het infield circuit van Indianapolis maar dat is momenteel niets meer dan een wild gerucht.

Voor Melbourne zou een tweede race in Bahrein een optie zijn. Het tijdslot (21 november) past prima in het rijtje met Jeddah en Yas Marina. De wedstrijd zou dan, net als vorig jaar, op het Outer Circuit van het Bahrain International Circuit plaatsvinden.

Voorlopig werkt het F1-circus 'gewoon' haar Europese programma af. De beslissende fase van het seizoen is vooralsnog onzeker. Veel hangt af van de ontwikkeling van de coronapandemie in de herfst en de vaccinatiegraad in veel landen. Het ziet er in elk geval naar uit dat we een vol seizoen met minimaal twintig races voorgeschoteld krijgen, dus de fan kan zich handenwrijvend opmaken voor een zinderend seizoen.

Video: Een rondje onboard met Giancarlo Fisichella over Mugello