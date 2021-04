Team Ziggo Sport F1 in Portugal getroffen door corona

Net als de coureurs en teams worden ook de journalisten die in de paddock verslag doen van het evenement, veelvuldig getest op corona. Onze eigen verslaggever ter plaatse, Adam Cooper, liet donderdag nog weten in de afgelopen week vijf keer getest te zijn geweest. Blijkbaar is zo'n test voor één van de mensen van Ziggo Sport positief uitgevallen, waarna de hele ploeg in quarantaine is geplaatst.

Welke medewerker is getroffen en wat zijn gezondheidssituatie is, is niet duidelijk. Ook is nog niet bekend of en hoe het team komend weekend kan werken. Ziggo Sport zendt in de regel slechts drie man uit naar de racelocaties: Commentator Olav Mol, pitreporter Jack Plooij en een cameraman.