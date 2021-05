Hamilton wint Grand Prix van Portugal, Verstappen tweede

De zaterdag in Portimao leverde niet de honderdste pole-position voor Lewis Hamilton op en ook niet nummer vijf voor Max Verstappen. Het was Valtteri Bottas die in de slotfase van de kwalificatie nipt sneller ging dan Hamilton en er zo met de eerste startplek vandoor ging. Verstappen bleef steken op P3, nadat hij zijn eerste tijd in Q3 geschrapt zag worden wegens track limits en aan het einde van zijn laatste ronde hinder had van de Aston Martin van Sebastian Vettel.

Lees terug: Liveblog bij de Grand Prix van Portugal

Twee weken geleden in Imola moest de Nederlander het ook doen met de derde startpositie, maar kwam hij dusdanig goed weg bij het doven van de rode lampen dat hij bij het uitkomen van de eerste bocht aan de leiding ging. Kon Verstappen in Portugal opnieuw zo'n raketstart hebben? Zo ja, dan was er een goede kans dat de Limburger de Algarve als leider in het kampioenschap zou verlaten. Het verschil tussen Hamilton en Verstappen bedroeg bij het ingaan van de race immers maar één WK-punt. Het liep anders.

Verstappen kwam wel prima van zijn plek toen de race van start ging, maar Bottas en Hamilton schoten eveneens goed in gang. Bottas behield de leiding, voor Hamilton en Verstappen. Sergio Perez kwam minder soepel van zijn plaats en moest een positie inleveren bij Carlos Sainz Jr. Lando Norris kwam bij de start voor Esteban Ocon en had een aardig duel met de Fransman. De Alpine-coureur wist na een paar bochten zijn plek te heroveren op de Brit, maar zag verderop in de eerste ronde de McLaren andermaal voorbij komen.

Aan het einde van de eerste ronde ging het bij het opkomen van het rechte stuk mis bij de Alfa Romeo-rijders. Kimi Raikkonen raakte met zijn voorvleugel het linker achterwiel van Antonio Giovinazzi, waardoor zijn voorvleugel afbrak en onder de auto aan diggelen ging. De voormalig wereldkampioen parkeerde zijn wagen in de grindbak bij de eerste bocht, waarna de safety car de baan opkwam vanwege de brokstukken die op de baan waren beland.

Pas na zes ronden werd het veld weer losgelaten. Verstappen zat bij de herstart met zijn neus in de achterkant van Hamilton en passeerde de Mercedes bij het ingaan van de eerste bocht, waardoor hij tweede kwam te liggen. Perez en Norris gingen op hun beurt voorbij aan Sainz, waarna de coureur uit Bristol nog een plek naar voren schoof door de Mexicaan in te halen. Verstappen zette in de ronden die volgden Bottas goed onder druk, maar kreeg bij het ingaan van de elfde ronde Hamilton ineens aan zijn staart. De zevenvoudig kampioen nam de Red Bull bij de eerste bocht te grazen. Verstappen probeerde hierna bij bocht vier nog wat terug te doen, maar tevergeefs. “I’m just a sitting duck on the straights, unbelievable”, merkte Verstappen, die dus terug was op P3, op over de boordradio.

De race was twintig ronden oud toen Hamilton bij de eerste bocht Bottas verschalkte en de regie in de race overnam van zijn teamgenoot. De Brit bouwde daarna een voorsprong van vier seconden op, terwijl Verstappen in het spoor van Bottas bleef. Het was daarna wachten tot het moment dat de mannen vooraan het tijd vonden om een pitstop te maken. Verstappen ging van de top-drie als eerste naar binnen. De Nederlander kreeg harde banden onder de auto en keerde achter Perez als vierde terug op het circuit. Bottas meldde zich een ronde later in de pits. Hij stond een seconde langer stil, maar kwam nog vlak voor Verstappen terug op het circuit. De Fin had het echter zichtbaar moeilijk op de koude banden en moest lijdzaam toekijken hoe de Red Bull-coureur hem na een momentje bij de vijfde bocht voorbij stormde. Hamilton zocht hierna de pits op, waardoor Perez op kop kwam te liggen.

Perez wist opmerkelijk lang door te gaan op zijn eerste set banden. De race was 51 ronden onderweg toen de Mexicaan, nog altijd rijdend op de mediums waarmee hij de race was begonnen, Hamilton achter zich kreeg. De Red Bull-coureur kon op zijn oude banden weinig doen om de leider in het kampioenschap achter zich te houden en bleek op het rechte stuk een makkelijke prooi voor Hamilton, die Perez zelfs even voor een achterligger aanzag. De rijder uit Guadalajara zocht hierna snel de pits op voor een set zachte banden, waarna hij als vierde terugkeerde in de race.

Daarmee was de wedstrijd in de eindfase beland. Hamilton had met veertien ronden te gaan een voorsprong van vijf seconden op Verstappen, terwijl Bottas zo’n twee seconden achter de Red Bull reed. Hamilton zag zijn overwinning niet meer in gevaar komen en won uiteindelijk met een ruime voorsprong, doordat Verstappen en Bottas een paar ronden voor het einde zonder positieverlies een pitstop maakten, om op zachte banden een gooi naar de snelste raceronde te doen. Verstappen werd op een halve minuut van Hamilton tweede en leek het duel voor het extra WK-punt te winnen, ware het niet dat hij bij de veertiende bocht met vier wielen buiten de baan was gegaan. Bottas finishte vier seconden achter de Nederlander als derde en erfde het punt voor de snelste raceronde nadat de tijd van Verstappen was geschrapt.

Perez eindigde als vierde in de Grand Prix van Portugal. Lando Norris won namens McLaren de strijd in de middenmoot door vijfde te worden. Charles Leclerc finishte als zesde, terwijl Esteban Ocon en Fernando Alonso een sterk weekend voor Alpine op de zevende en achtste plek afsloten. Daniel Ricciardo maakte zijn rampzalige kwalificatie goed door zich van de zestiende naar de negende positie op te werken. Pierre Gasly ging er in Portimao met het laatste punt vandoor in een race die met Raikkonen maar één uitvaller kende.

Over een week gaat het Formule 1-seizoen 2021 verder met de Grand Prix van Spanje op het Circuit de Barcelona-Catalunya.

Uitslag van de Grand Prix van Portugal