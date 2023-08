F1 Zandvoort live: Volg de kwalificatie

Na twee droge vrije trainingen op de vrijdag kregen de twintig Formule 1-coureurs plots te maken met een nat circuit in Zandvoort. Het had de hele zaterdagochtend al geregend en dat bleef ook in de derde vrije training het geval. Die sessie was voor alle coureurs belangrijk omdat er kans is op regen in de kwalificatie en race, maar met name voor één coureur was dit een cruciale training: Liam Lawson. Hij stapt de rest van het weekend in de AlphaTauri AT04 van Daniel Ricciardo, die niet meer in actie kan komen dankzij een gebroken middenhandsbeentje. Lawson reed lang rond op de regenband maar ruilde die in de slotfase van de chaotische training in voor de intermediates. Hij legde 26 ronden af ter voorbereiding op zijn eerste F1-kwalificatie en F1-race ooit.

Het was dankzij de regen een chaotische training. In de Tarzanbocht schoten meerdere coureurs van de baan, al waren vooral de Ferrari-coureurs daar niet op het normale asfalt, maar de uitloopstrook te zien. Esteban Ocon schoot er ook rechtdoor en beschadigde zijn voorvleugel. De derde vrije training werd drie keer onderbroken: Kevin Magnussen spinde in zijn outlap in de Hugenholtzbocht, Zhou Guanyu was in de grindbak terechtgekomen in bocht 13 en uiteindelijk tekende Lawson voor de laatste rode vlag - hij was gespind in bocht 13 en kwam onderaan de baan terecht.

Uiteindelijk was thuisheld Max Verstappen de snelste in de natte training. De marge naar George Russell was drie tienden, al had dat een groter gat kunnen zijn als de Nederlander in zijn laatste ronde niet rechtdoor was geschoten in de Hans Ernstbocht. Op de droge baan op vrijdag was Lando Norris de snelste, maar kan hij verrassen door zijn tweede F1-pole te pakken of gaat Verstappen voor een eerste feest in Zandvoort zorgen? Wat kunnen Aston Martin en Mercedes over één snelle ronde? Daarnaast houden meerdere coureurs rekening met chaos in Q1, aangezien het dan vechten wordt voor vrije lucht op het 4,259 kilometer lange circuit in de duinen.

Mis niet van de kwalificatie van de Grand Prix van Nederland met het liveblog van Motorsport.com met updates van journalisten ter plaatse.