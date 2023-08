Verstappen grijpt pole voor F1-race Zandvoort in spannende kwalificatie

De coureurs kregen zaterdag te maken met natte omstandigheden, die tijdens de derde training eerder op de dag al tot meerdere incidenten en drie rode vlaggen leidden. Ook de F2-race werd daarna in de regen verreden. Een heftige crash in de openingsfase, waarbij twee auto’s boven op elkaar belandden, zorgde echter voor een lange rode vlag-situatie. De rijders waren vervolgens nog maar net terug op de baan om verder te gaan met de race toen het met bakken uit de hemel begon te komen, waarop opnieuw de rode vlag werd uithangen. De race ging daarna niet meer verder. Het bleef hard regenen in de aanloop naar de F1-kwalificatie, maar ongeveer een half uur voor het tijd was om de startvolgorde te bepalen voor de GP van Nederland, klaarde het op.

Q1: Stroef begin voor Verstappen

De kwalificatie ging niettemin van start op een baan die nog redelijk nat was, wat de coureurs noopte om op intermediates naar buiten te gaan. Doordat de omstandigheden alsmaar beter werden, gingen de rondetijden gestaag omlaag tijdens het eerste deel van de kwalificatie. De eerste positie in de tijdentabel ging dan ook van hand tot hand en was verrassend genoeg uiteindelijk voor Alexander Albon, die met zijn Williams 1.20.939 liet noteren.

Max Verstappen maakte in de openingsfase een uitje door het grind en toonde zich daarna niet content met zijn Red Bull-wagen. “Wat is er aan de hand met de auto? Ik heb geen grip. Ik ben overal aan het spinnen”, riep hij over de boordradio. De Nederlander zou later in Q1 nog even eerste staan en sloot de sessie af als tweede. Met 1.20.965 was hij 0.026 seconde langzamer dan Albon.

McLaren gaat dit jaar erg goed in veranderlijke weersomstandigheden en kwam ook nu weer sterk voor de dag. Oscar Piastri en Lando Norris begonnen de kwalificatie met de derde en vierde tijd. Carlos Sainz was vijfde in Q1, terwijl Charles Leclerc met de hakken over de sloot doorging met slechts de veertiende tijd. Lewis Hamilton werd meerdere keren opgehouden door een rijder die in een langzame ronde zat, maar was met de twaalfde tijd rap genoeg om door te gaan.

Voor Liam Lawson, die in Zandvoort zijn Formule 1-debuut maakt als invaller voor de geblesseerde Daniel Ricciardo, zou het op voorhand geen gemakkelijke kwalificatie worden, gezien hij in de natte derde training pas zijn eerste ronden aflegde met de AlphaTauri AT04. De 21-jarige Nieuw-Zeelander leek aanvankelijk aardig mee te kunnen komen, maar zakte in de slotfase weg naar de twintigste en laatste positie in de tijdentabel. Ook Zhou Guanyu, Esteban Ocon, Kevin Magnussen en Valtteri Bottas waren na Q1 klaar.

Video: Max Verstappen door het grind tijdens Q1

Q2: Hamilton voortijdig klaar

Kort voor het einde van Q1 ging het weer licht regenen, maar bij aanvang van Q2 was het buitje voorbij. Het asfalt was echter nog dermate nat dat de coureurs opnieuw met intermediates in actie moesten komen. Verstappen meldde zich al snel bovenaan in de tijdenlijst. Nadat hij was begonnen met een tijd van 1.21.921, bracht hij vervolgens 1.20.690 op de klokken.

De baan werd echter steeds droger naarmate Q2 vorderde. Norris zette McLaren even bovenaan met 1.20.629, maar Verstappen diende de Brit snel van repliek door rond te gaan in 1.20.282. De Nederlander legde de lat daarna nog hoger met 1.19.652. In de slotfase van het tweede kwalificatiedeel leek er al een aardig droge lijn te zijn op Circuit Zandvoort, maar de coureurs hielden niettemin vast aan de intermediate band. Albon imponeerde nog eens door met 1.19.399 onder de tijd van Verstappen te duiken. Piastri nam de eerste stek daarna over van de Thai met 1.19.392.

Bij het uithangen van de vlag ging Verstappen echter nog naar 1.18.856, waarmee hij Q2 bovenaan eindigde. Piastri en Albon besloten de sessie als tweede en derde. Fernando Alonso was slechts drie honderdsten langzamer dan Albon en vierde. Logan Sargeant plaatste zich voor het eerst in zijn F1-carrière voor Q3 door naar de tiende tijd te gaan. Lewis Hamilton deed zijn ultieme poging aan het einde van Q2 net een ronde te vroeg en bleef steken op de dertiende tijd, waarmee hij tot de tweede groep afvallers behoorde. Ook Lance Stroll, Pierre Gasly, Yuki Tsunoda en Nico Hülkenberg zaten bij die groep.

Q3: Twee rode vlaggen en een spannende finale

Aan het begin van de slotfase van de kwalificatie was er een mix van intermediates en droogweerbanden onder de auto’s te zien. De coureurs die met inters naar buiten waren gegaan, keerden echter linea recta terug in de pits om ook zachte banden te halen. De eerste tijden waren net neergezet, toen Sargeant een stevige crash beleefde bij de Gerlachbocht. Het incident was reden voor een rode vlag. Albon stond op het moment dat de sessie werd gestaakt bovenaan met 1.15.743 en Sargeant tweede met 1.16.748. Carlos Sainz en George Russell hadden de derde en vierde tijd gereden en waren tevens de enige andere twee rijders die een getimede ronde hadden voltooid.

Aangezien de baan tijdens de onderbreking, die twintig minuten duurde doordat de baanafzetting moest worden hersteld, verder opdroogde, zouden de rondetijden na de hervatting nog verder omlaag gaan. De negen overgebleven coureurs kwamen met nieuwe zachte banden terug het circuit op, waarna George Russell het spel op de wagen bracht met een tijd van 1.12.578. Lando Norris dook daar een halve seconde met 1.12.049 en Oscar Piastri zette de andere McLaren daarna op de tweede positie. Verstappen begon met een 1.12.389, wat de derde tijd was.

De actie moest vervolgens nog eens worden stilgelegd. Charles Leclerc onderstuurde bij de negende bocht van de baan en knalde met de linkerkant van de wagen tegen de boarding. De klok werd met nog vier minuten en vijf seconden te gaan stilgezet. Nadat de Ferrari was geborgen, kwamen de coureurs niet onmiddellijk terug naar buiten. Iedereen koos ervoor om even te wachten en één laatste vliegende ronde te rijden. Verstappen opende met een paarse eerste en tweede sector, maar Norris had ook een sterk begin van de ronde. De Nederlander liet op de streep 1.10.567 noteren, waar Norris uiteindelijk bij lange na niet aankwam: 1.11.104.

Sergio Perez en Fernando Alonso reden achter elkaar de derde tijd, waarna Alexander Albon voor een stunt leek te zorgen door zijn Williams op P3 te zetten. George Russell ging op de valreep echter nog rapper dan Albon, waardoor de Thai naar de vierde stek zakte. Alonso deelt de derde rij zondag met Sainz, die met zijn laatste snelle ronde een halve tiende sneller was dan Perez. De Mexicaan moet het in Zandvoort doen met de zevende startplek. Piastri, Leclerc en Sargeant completeren de top-tien op de grid.

De Grand Prix van Nederland begint zondag om 15.00 uur.

Video: Max Verstappen pakt pole position in Zandvoort

Uitslag kwalificatie F1 Grand Prix van Nederland: