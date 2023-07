F1 Oostenrijk live: Volg de sprint shootout

De Formule 1 heeft het format van de sprintraceweekenden aangepast voor 2023 en dat houdt in dat de gehele zaterdag nu in het teken staat van de sprintrace. Om 16.30 uur is het op de Red Bull Ring tijd voor de tweede korte race van het jaar, maar eerst moeten de startposities voor deze wedstrijd nog bepaald worden. Dat gebeurt tijdens de sprint shootout. De opzet van deze kwalificatie voor de sprintrace is vergelijkbaar met die van de reguliere kwalificatie, maar er zijn wel enkele veranderingen. Allereerst duren de drie segmenten korter (twaalf, tien en acht minuten) en zijn de coureurs verplicht om in SQ1 en SQ2 op mediums te rijden, waarna er in SQ3 op de zachte band gereden moet worden.

Deze bandenverplichting lijkt tijdens de sprint shootout in Oostenrijk echter te vervallen, aangezien het asfalt van de Red Bull Ring er momenteel behoorlijk nat bij ligt. Als er daadwerkelijk op een natte baan gereden wordt, dan heeft dat mogelijk ook gevolgen voor de krachtsverhoudingen. Uit de vrijdagse kwalificatie bleek dat Max Verstappen ook in Oostenrijk de snelste was, al was het verschil met naaste achtervolger Charles Leclerc slechts 0.048 seconde. Kan Verstappen zijn voorsprong behouden of uitbreiden als de sprint shootout op een natte baan wordt verreden, of slagen Leclerc en Ferrari-teamgenoot Carlos Sainz erin om een stap te zetten en voor pole voor de sprintrace te gaan?

Daarnaast is het de vraag of Sergio Perez en George Russell zich kunnen revancheren na hun problemen met track limits in de kwalificatie. Beide coureurs strandden in Q2 en staan op zondag voor een inhaalrace, maar kunnen zij zichzelf een betere uitgangspositie bezorgen voor de sprintrace? Slaagt Fernando Alonso er nu wel weer in om teamgenoot Lance Stroll voor te blijven? En wat kan Nyck de Vries, nadat zijn kwalificatie tegenviel en hij genoegen moet nemen met de twintigste startplek op zondag?

Deze vragen worden vanaf 12.00 uur beantwoord tijdens de sprint shootout voor de Grand Prix van Oostenrijk. Via het onderstaande liveblog houden we je op de hoogte van de actie op de baan met updates van onze F1-journalisten ter plaatse en video's van de belangrijkste momenten.