F1 Jeddah live: Volg de tweede vrije training

Tijdens de seizoensouverture in Bahrein wist Red Bull Racing huis te houden met een dominante vertoning in de race. Max Verstappen en Sergio Perez boekten een op het oog eenvoudige dubbelzege voor de Oostenrijkse formatie. In Saudi-Arabië rekent het team op meer tegenstand, maar daar was tijdens de eerste oefensessie nog weinig van te merken. Max Verstappen dook als enige rijder onder de 1 minuut en 30 seconden en was een halve seconde sneller dan Perez. De snelste niet-Red Bull was Fernando Alonso, al gaf hij maar liefst zeven tienden van een seconde toe. Kunnen Verstappen en zijn team dit ook voor elkaar krijgen als er tijdens VT2 onder kunstlicht wordt gereden?

De voornaamste tegenstand in de eerste training kwam van Aston Martin, dat met Alonso en Lance Stroll op de derde en vierde stek eindigde. Daarmee lijkt het team uit Silverstone de achtervolgers aan te voeren, voor Mercedes en Ferrari. Russell en Hamilton werden vijfde en zesde, maar gaven al meer dan een seconde toe op Verstappen. Sainz en Leclerc moesten het zelfs doen met P7 en P11 en meer dan 1,3 seconde achterstand, terwijl Pierre Gasly, Alex Albon en Yuki Tsunoda zich tussen de Ferrari-mannen positioneerden. Kunnen de twee topteams in VT2 een stap vooruit zetten, of kunnen zij zich opmaken voor een strijd in de middenmoot?

Voor Nyck de Vries was de eerste training voornamelijk een kennismaking met het Jeddah Corniche Circuit. De AlphaTauri-coureur was de enige rijder van het veld die nog nooit op het circuit had gereden, maar daar liet hij tijdens de openingssessie weinig van merken. De Vries klokte de dertiende tijd, al was hij wel drie tienden langzamer dan teamgenoot Tsunoda. Kan de Nederlander dat gat dichten tijdens de tweede training? En hoe staat AlphaTauri er dan als geheel voor? Het zijn vragen die beantwoord gaan worden tijdens VT2 voor de GP van Saudi-Arabië, die om 18.00 uur Nederlandse tijd begint. Via het onderstaande liveblog houden we je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op de baan met updates van onze journalisten ter plaatse en video's van de belangrijkste gebeurtenissen.