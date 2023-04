F1 Baku live: Volg de eerste vrije training

Door de afgelasting van de Grand Prix van China kregen de Formule 1-coureurs extra tijd om weer op adem te komen van alle chaos in Australië. Met een recordaantal van drie rode vlaggen werd dat een GP om niet snel te vergeten. Max Verstappen kwam in Albert Park uiteindelijk als eerste over de meet. De regerend wereldkampioen heeft zichzelf en werkgever Red Bull Racing down under een plezier gedaan met het oog op de tussenstand. De Nederlander gaat na twee overwinningen in drie races fier aan de leiding met 69 punten, terwijl Red Bull een flinke voorsprong heeft genomen op Aston Martin in het constructeurskampioenschap.

Dit weekend staan alle heren echter voor een andere opdracht. Het Baku International Circuit is het decor van de eerste sprintrace van 2023, maar steekt qua format toch iets anders in elkaar dan we gewend zijn. De tweede vrije training op zaterdagochtend is vervangen door een 'sprint shootout' - die de startopstelling voor de sprintrace later die dag bepaalt - en dus heeft iedereen maar 60 minuten de tijd de juiste afstelling te vinden in de eerste en enige training die vrijdagochtend plaatsvindt, alvorens men vrijdagmiddag meteen aan de kwalificatie voor de Grand Prix op zondag begint.

Met de RB19 lijkt Red Bull voorlopig het beste strijdwapen in handen te hebben. De wagen van het F1-team kan goed overweg met permanente circuits en stratencircuits. De mix van technische delen en lange rechte stukken in Baku vraagt om een efficiënte auto en juist die hebben Verstappen en Sergio Perez. Daarachter is het nog niet zeker hoe de pikorde gaat zijn. Mercedes was in Melbourne sneller dan Aston Martin, wat eerder nog niet het geval was. Daarnaast is het de vraag of de updates van Ferrari aanslaan om zo de aansluiting bij de voorste drie teams weer terug te vinden. Dat team kent een slechte start van het seizoen en is wanhopig op zoek naar succes. Ook McLaren zat niet stil en komt met de eerste echte grote update van het jaar. Kan ook die formatie een grote stap maken?

Motorsport.com houdt je vanaf 11.00 uur live op de hoogte van alle actie in Azerbeidzjan. Wil jij niets missen en het antwoord krijgen op de bovenstaande vragen? Volg dan ons liveblog.