De Formule 1 maakte afgelopen dinsdag bekend dat het format tijdens een sprintraceweekend op de schop gaat. De tweede training, die tijdens een dergelijk weekend altijd op zaterdagochtend wordt verreden, wordt vervangen door een kwalificatie, die de startopstelling voor de sprintrace bepaalt. Alle F1-teams hebben zich goed verdiept in het aangepaste reglement en willen op die manier zo goed mogelijk aan het raceweekend in Baku beginnen.

De FIA kondigde voornamelijk de hoofdlijnen van het herziene format aan, waaronder de toevoeging van de Sprint Shootout-kwalificatie. Het bijgewerkte sportreglement geeft ons echter een goed beeld van wat precies aangepast is en wat we komend weekend kunnen verwachten. Onderstaand een overzicht van de belangrijkste wijzigingen van de aanpassingen.

Sprint Shootout

De wens om de tweede vrije trainingen te vervangen door een kwalificatie lag al langere tijd op tafel en is de aanleiding geweest om het format aan te pakken. F1 liep echter meteen tegen bepaalde zaken aan, waaronder het aantal bandensets dat per weekend beschikbaar is en het feit dat de duurzame power units nu langer harder moeten werken. De oplossing is een ingekort Q1-, Q2- en Q3-format, met sessies die respectievelijk twaalf, tien en acht minuten duren, terwijl ze normaal 18 minuten, 15 minuten en 12 minuten duren.

Het nieuwe format lijkt op het eerste gezicht gewoon een intensievere versie van de normale kwalificatie, maar het zijn de bandenregels die in dit geval het verschil maken. De nieuwe reglementen bepalen dat de coureurs in SQ1 en SQ2, zoals de verschillende delen worden genoemd, alleen de mediums mogen gebruiken en in SQ3 alleen de zachtste band. Het is belangrijk om te vermelden dat de rijders in elk deel slechts één nieuwe set mogen gebruiken. Dit betekent dat de heren in feite geen kans krijgen om een banker lap te rijden op een oude set. Als ze hun eerste poging verprutsen, is er geen tweede kans om op nieuw rubber nog een poging te wagen. De sessies zijn echter lang genoeg om meer dan een rondje te rijden, maar door de piekprestaties van de banden weten alle heren dat ze maar een kans krijgen om een goede tijd te klokken.

Parc fermé blijft van kracht

De zaterdag tijdens sprintraceweekend staat vanaf heden volledig op zichzelf. Dit betekent dat deze geen invloed meer heeft op de zondag, maar niet dat teams en coureurs helemaal los mogen gaan. In een poging de kosten te drukken kent F1 al jaren het parc fermé. De afstellingen vanaf de eerste kwalificatie tot aan de Grand Prix liggen zo goed als vast. Deze regeling blijft ook van kracht onder het nieuwe format. De afstelling van de auto wordt bevroren zodra de auto op vrijdag aan de kwalificatie begint. De wijzigingen in het reglement zeggen expliciet dat elke wijziging voorafgaand de start van de sprintrace betekent dat zowel die race als de Grand Prix op zondag achteraan gestart moet worden.

Vervangen van coureurs

De Formule 1 werkte altijd met de regel dat coureurs alleen mogen deelnemen aan een Grand Prix als ze zich hebben gekwalificeerd, of op z'n minst een representatieve tijd hebben geklokt in de training. Reservecoureurs gaan vaak op zaterdagavond al naar huis. Zodra de kwalificatie is afgelopen, is er geen kans meer om in actie te komen, ook al zouden teams dit willen.

Met het nieuwe format tijdens een sprintweekend is dat enigszins veranderd, omdat de kwalificatie vroeg plaatsvindt en de sprintrace niet de startopstelling voor zondag bepaalt. Mocht een rijder na de kwalificatie op vrijdag niet in staat zijn om door te gaan, dan is het volgens de herziene regelgeving mogelijk om een vervanger in de auto te plaatsen op een zaterdag tijdens een sprintweekend. In principe start diegene de Grand Prix op zondag dan achteraan.

"Het vervangen van een coureur mag op elk moment voor de start van de Sprint Shootout tijdens een event met een sprintrace of op elk moment voor de kwalificatie wanneer er geen sprintrace staat gepland, dit op voorwaarde dat elke wijziging gecontroleerd moet worden door de stewards. Wijzigingen door overmacht worden afzonderlijk in overweging genomen", meldt het reglement.

Het is dus niet onmogelijk dat een coureur zich vrijdag kwalificeert, ziek wordt, de zaterdag mist en vervangen wordt, maar op zondag weer fit genoeg is en kan deelnemen aan de Grand Prix.

Straffen

Een van de redenen om het format aan te passen, is om te zorgen dat coureurs meer risico's durven te nemen tijdens een sprintrace zonder dat ze bang hoeven te zijn dat er een straf op komt te staan. Alle rijders gaan op zaterdag minder nadelen ondervinden van het nemen van risico's, maar dit betekent niet dat straffen uitblijven bij roekeloos gedrag.

Het reglement maakt duidelijk dat de uitslag van de sprintrace niet de startopstelling voor de Grand Prix bepaalt, maar dat uitgedeelde straffen wél meetellen voor de zondag. Dit houdt bijvoorbeeld in dat het veroorzaken van een crash tijdens een sprintrace kan leiden tot een gridstraf voor de race.

"Dergelijke gridstraffen moeten worden ingelost tijdens de Grand Prix, tenzij de overtreding in de kwalificatie voor de sprintrace plaatsvindt. In dat geval wordt deze toegepast op de startgrid voor de sprintrace", zegt artikel 37.4 van het sportieve reglement.

FIA laat deur op een kier voor wijzingen

De verandering van het format is uitvoerig besproken door teams en F1-bazen om te voorkomen dat er onbedoelde gevolgen zijn. Toch valt niet uit te sluiten dat iets over het hoofd is gezien. De wijzigingen voor het nieuwe format zijn vastgelegd in het sportieve reglement, maar het proces om nog iets aan te passen kan behoorlijk lang duren als blijkt dat er iets niet helemaal klopt. Zelfs kleine aanpassingen moeten worden goedgekeurd door de F1 Commission en daarna door de FIA World Motor Sport Council.

De FIA is zich hiervan bewust en laat daarom de deur op een kier staan om zichzelf toe te staan in een bepaald raceweekend noodwijzigingen aan te brengen zonder dat daar de normale procedure voor moet worden doorlopen. Tot 1 augustus kan de internationale autosportbond zaken wijzigen met betrekking tot straffen voor coureurs, de indeling van het weekend, parc fermé-regels en de startgrid. Dit kan echter alleen met instemming van de FIA, de commerciële rechtenhouder van F1 en acht van de tien teams. Bovendien staat er dat dergelijke wijzigingen "onbedoelde problemen" van de nieuwe regels moeten aanpakken, de sportieve eerlijkheid moeten waarborgen en alleen mogen gelden voor het individuele evenement waarbij problemen zijn ontstaan.

