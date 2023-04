Verstappen nipt snelste in enige F1-training Baku, De Vries op P6

De Formule 1 werkt in Baku voor het eerst een programma af volgens het nieuwe format voor de sprintraceweekends, dat afgelopen week is ingevoerd. De nieuwe opzet houdt in dat er op zaterdagochtend een aparte kwalificatie voor de sprintrace wordt gehouden en de uitslag van de korte wedstrijd op zaterdag niet langer de startopstelling voor zondag vormt. Door de sprint los te koppelen van de hoofdrace hoopt de Formule 1 dat er meer risico genomen wordt in het treffen op zaterdag, wat deze race aantrekkelijker moet maken om naar te kijken.

Door het toevoegen van een tweede kwalificatie, die de ‘sprint shootout’ is gedoopt, komt de tweede training op zaterdag te vervallen. De coureurs hebben dus alleen de training op vrijdag om zich voor te bereiden op twee kwalificaties en twee races. Hierdoor is het nog belangrijker geworden om in deze training zoveel mogelijk te ronden te rijden en zoveel mogelijk representatieve data te verzamelen voor de engineers. Weinig verrassend stond er voor het begin van de sessie dan ook een hele batterij auto’s in de pitstraat te wachten op het groene licht.

Hoewel het zaak was om productief te zijn, verliep het eerste kwartier van de training niet zonder incidenten. Carlos Sainz schraapte wat verf van de muur aan de binnenkant van de vijfde bocht, maar kon zijn weg vervolgen. Yuki Tsunoda botste met zijn achterwiel tegen de baanafzetting bij het uitkomen van de derde bocht, waardoor de velg brak. De Japanner reed langzaam terug naar de pits, maar liep onderweg wel de nodige schade op, doordat het rubber van de band tegen de vloer en achtervleugel sloeg. Kort daarna waren er vlammen te zien aan de achterkant van de Alpine van Pierre Gasly, die zijn auto uiteindelijk aan de kant moest zetten. Tegelijkertijd had Kevin Magnussen zijn Haas met een technisch probleem op de uitloopstrook bij de eerste bocht geparkeerd, wat de wedstrijdleiding noopte om de rode vlag uit te hangen.

Video: Brand bij de Alpine van Pierre Gasly

Terwijl iedereen terugkeerde naar de pits, hadden de marshals de nodige moeite om de brand in de auto van Gasly te blussen. Er bleef maar dikke, zwarte rook uit de airbox van de Alpine komen. Nadat het vuur dan eindelijk gedoofd was, kon de wagen weg worden getakeld en de training worden hervat. Door de code rood waren er dertien kostbare minuten verloren gegaan.

Max Verstappen had op het moment van de rode vlag de snelste tijd in handen. De regerend wereldkampioen was op de medium compound rond gegaan in 1.43.834. Sergio Perez stond tweede op de tijdenlijst na in de openingsfase van de sessie 1.44.116 te hebben gereden. Nadat de actie was hervat klom Lance Stroll naar de tweede stek door met zijn Aston Martin 1.44.053 te rijden. Teamgenoot Fernando Alonso kreeg kort daarna te horen dat er een probleem was met zijn auto en dat hij daarom terug moest keren naar de pits. Er bleek iets mis te zijn met het Drag Reduction System, wat vrij snel hersteld kon worden door de monteurs.

Met nog tien minuten te gaan zette Verstappen de snelste tijd scherper door op soft banden 1.43.042 te noteren. Perez was op dat moment echter al paars gegaan in de eerste en tweede sector. De Mexicaan, die eveneens onderweg was op de zachte band, kwam over de streep in 1.42.651. De Limburger zakte met nog vijf minuten op de klok naar P3, doordat Charles Leclerc 1.42.744 op de klokken wist te brengen. De Ferrari-coureur beleefde tot dat moment geen soepele sessie. Tot twee keer toe veroorzaakte hij een gele vlag door een bocht niet te halen.

Een paar minuten voor het einde verbeterde Perez zich naar 1.42.600, waar Leclerc vervolgens onder ging met 1.42.352. Bij het zwaaien van de vlag toverde Verstappen echter nog een 1.42.315 uit de hoge hoed, zodat hij de sessie bovenaan eindigde. Leclerc was dus tweede, Perez derde. Sainz bracht de andere Ferrari naar de vierde tijd, terwijl Lando Norris een goed begin van het weekend kende door zijn McLaren naar de vijfde tijd te sturen. Ook Nyck de Vries imponeerde. De coureur uit Friesland kwam met de AlphaTauri tot 1.43.414, die hem de zesde tijd in de training opleverde. Lance Stroll, Fernando Alonso, Alexander Albon en Zhou Guanyu completeerden de top-tien in de uitslag. Lewis Hamilton, die aan het begin van de sessie met een remprobleem kampte, bleef steken op de elfde tijd, terwijl George Russell met de andere Mercedes slechts zeventiende was.

De kwalificatie in Baku begint om 15.00 uur Nederlandse tijd.

Video: Yuki Tsunoda rijdt schade tijdens de training in Azerbeidzjan

Uitslag vrije training F1 Grand Prix van Azerbeidzjan: