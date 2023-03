F1 Live GP Bahrein 2023: Volg de eerste vrije training

De Formule 1 ontwaakte vorige week al uit zijn winterslaap, want donderdag tot en met zaterdag werd er druk getest op het Bahrain International Circuit. Alle teams verschenen met hun nieuwe strijdwapen voor 2023 aan het vertrek bij de test en dat deden zij grotendeels zonder schrikbarende problemen met de betrouwbaarheid. Qua snelheid lieten de teams heel verschillende dingen in, maar het was onmogelijk om daar al definitieve conclusies aan te verbinden. Doordat onduidelijk is welk programma de teams afwerkten, met welke motorstanden zij reden of hoeveel brandstof er in hun bolides zat, blijft het gissen naar wat de daadwerkelijke krachtsverhoudingen zijn.

Daardoor kunnen we bij aanvang van het eerste raceweekend van 2023, de GP van Bahrein, alleen maar kijken naar wie er een goede indruk achter lieten tijdens de test, en wie dat juist niet deden. Red Bull Racing viel overduidelijk in die eerste categorie. De regerend constructeurskampioen zag dat de basis goed was en kon al snel beginnen aan het finetunen. Het team was bovendien productief met coureurs Max Verstappen en Sergio Perez, waarbij laatstgenoemde op de slotdag ook de snelste dag van de test klokte. Kan Red Bull dat kunstje herhalen tijdens de eerste training van 2023?

Dan volgt de vraag wie de belangrijkste bedreiging gaat vormen voor Red Bull. Afgaande op de test lijkt Ferrari daar de belangrijkste gegadigde voor. De betrouwbaarheid van de SF-23 was helemaal in orde en zo nu en dan noteerden Carlos Sainz en Charles Leclerc mooie rondetijden, maar tegelijkertijd leek het team niet het achterste van de tong te laten zien. Vermoedelijk deed Mercedes dat ook niet, al zag de test van de Duitse fabrikant er een stuk moeizamer uit dan die van Ferrari en Red Bull. Toch kunnen Lewis Hamilton en George Russell niet bij voorbaat afgeschreven worden. Dat geldt ook voor Aston Martin, dat een uitstekende indruk achterliet tijdens de test en wel eens voor een verrassing zou kunnen zorgen.

Verder naar achteren is de vraag hoe de verhoudingen zijn in de middenmoot. Vanuit Nederland is er in die strijd speciale aandacht voor Nyck de Vries, die in dienst van AlphaTauri aan zijn eerste volledige Formule 1-seizoen begint. Kan de Fries teamgenoot Yuki Tsunoda voorblijven in de eerste training? Daarop wordt in het komende uur een antwoord gegeven. De eerste oefensessie in Bahrein begint om 12.30 uur Nederlandse tijd en is te volgen via het onderstaande liveblog, waarin ook de laatste video's van Viaplay en observaties van onze journalisten ter plaatse gedeeld worden.