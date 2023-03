F1 Live GP Bahrein 2023: Volg de derde vrije training

Dat Aston Martin met de AMR23 een sterk strijdwapen in handen heeft, bleek vrijdag tijdens de eerste twee vrije trainingen. Fernando Alonso gaf in de eerste sessie vier tienden toe op de tijd van Sergio Perez en besloot dat bedrijf op P2. In training twee ging de Spanjaard er goed voor zitten en er met de snelste tijd vandoor. Hij bleef Verstappen bijna twee tienden voor. De Nederlander was aan het begin van de middag niet tevreden over de balans van de RB19. Hij liet al min of meer blijken dat er nog wel meer in de tas zit. Op dit moment lijkt het er sterk op dat de strijd dit weekend tussen Aston Martin en Red Bull zal gaan.

Of heeft Ferrari nog wat achter de hand? De Scuderia lijkt nog (steeds) niet het achterste van de tong te hebben laten zien. Hoewel Carlos Sainz tijdens de tests nog tevreden was over de SF-23, stapte hij na de tweede sessie minder tevreden uit de auto. Dit in tegenstelling tot Charles Leclerc, die juist wél blij was met de aanpassingen. Desondanks denken beide heren dat pole er niet in zit dit weekend. Bij Mercedes staan de gezichten en dan met name bij Lewis Hamilton op onweer. Zij kwamen er niet aan te pas vrijdag. De Brit liet zelfs weten dat er qua afstelling ook weinig meer mogelijk is. Zullen zij vrijdagavond iets gevonden hebben?

Daarachter is er, net als vorig jaar, geen peil op te trekken. De middenmoot zit ontzettend dicht bij elkaar. In de eerste sessie leken Alfa Romeo en Haas de sterkere teams, maar in VT2 begon Alpine zich met dat feestje te bemoeien. Nyck de Vries en Yuki Tsunoda zaten er echter niet goed bij. Zij kwamen bijna onderaan de tijdenlijst te staan. De Nederlander gaf toe dat het minder goed gaat dan verwacht, maar ook AlphaTauri kan van vrijdag op zaterdag iets gevonden hebben. Alle F1-teams krijgen vanaf 14.30 uur lokale tijd nog een uur de kans zich zo goed mogelijk klaar te stomen voor de kwalificatie.

