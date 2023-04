F1 Live GP Australië: Volg de eerste vrije training

Na de afgelaste edities van 2020 en 2021 keerde de Formule 1 in 2022 terug in Melbourne voor de Grand Prix van Australië. De eerste editie van het evenement sinds het uitbreken van de coronapandemie bleek een groot succes waar de fans massaal op af kwamen. Een groot succes werd het ook voor Ferrari, dat Charles Leclerc zijn tweede zege in drie races zag boeken en zo een grote voorsprong nam in de titelstrijd. Voor Red Bull Racing was het een minder fijne dag. Sergio Perez haalde weliswaar het podium, maar teamgenoot Max Verstappen viel voor de tweede keer in drie races uit met technische problemen.

Red Bull staat inmiddels al sinds 2011 droog op het stratencircuit in Albert Park en is dus gebrand op een nieuwe overwinning in Australië. Een betere kans op de zege lijkt het team niet te krijgen, want vooralsnog steekt men met kop en schouders boven de concurrentie uit. In Bahrein en Saudi-Arabië werden dominante dubbelzeges behaald en dus gelden Max Verstappen en Sergio Perez ook als de torenhoge favorieten in Melbourne. Voor een goed verloop van het weekend is een solide start echter van groot belang, dus hoe komen de Red Bull-mannen voor de dag tijdens de eerste vrije training?

Achter Red Bull waren de verschillen kleiner, waarbij Aston Martin, Mercedes en Ferrari behoorlijk aan elkaar gewaagd zijn. Vooralsnog weet het eerstgenoemde team de strijd om de tweede plek te winnen met twee podiumplaatsen van Fernando Alonso, maar Mercedes en Ferrari zullen gebrand zijn op revanche. Wie van hen positioneert zich tijdens VT1 als de belangrijkste uitdager van Red Bull? En welk team uit de middenmoot weet het beste uit de startblokken te komen in Melbourne? Is dat opnieuw Alpine, of kan McLaren zich in dat duel melden? En hoe vergaat het Nyck de Vries tijdens zijn eerste kennismaking met het F1-circuit van Albert Park?

Het antwoord op deze vragen wordt gegeven tijdens de eerste vrije training voor de Grand Prix van Australië. De sessie begint om 3.30 uur Nederlandse tijd en is te volgen via het onderstaande liveblog, waarin we je met updates van onze journalisten ter plaatse en video's van de belangrijkste momenten op de hoogte houden van alle ontwikkelingen.