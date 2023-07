F1 Hongarije Live: Volg de tweede vrije training

19:10 Met het verslag is het tijd om dit liveblog voor vandaag af te sluiten. Het was waren twee interessante vrije trainingen, maar morgen is het tijd voor het serieuzere werk. We beginnen de zaterdag met de derde vrije training om 12.30 uur, gevolgd door de kwalificatie om 16.00 uur. In de tussentijd blijf je via Motorsport.com uiteraard op de hoogte van het laatste nieuws uit de F1-paddock. Fijne avond en graag tot morgen!