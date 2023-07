Regen tijdens de eerste vrije training eerder op vrijdag betekende dat de coureurs nog geen ronden van betekenis hadden gereden, toen om 17.00 uur de tweede oefensessie van start ging in Hongarije. Er stroomde dan ook meteen een flink aantal wagens de baan op, toen het licht aan het einde van de pits op groen ging. Alleen Red Bull, Mercedes en Ferrari lieten de eerste minuten van de sessie aan zich voorbij gaan. Zij gaven er de voorkeur aan om de coureurs van de andere teams eerst nog wat meer rubber op de baan te laten leggen.

Williams-coureurs Logan Sargeant en Alexander Albon begonnen op de zachte band en stonden na de eerste runs eerste en tweede in de tijdenlijst. Na een kwartier kwamen Red Bull-rijders Max Verstappen en Sergio Perez als laatsten het asfalt op. Ook zij gingen op de soft op pad. Perez, die zichzelf aan het begin van de eerste oefensessie geen dienst had bewezen door te crashen, kwam met zijn eerste ronde tot de zesde tijd, waarna Verstappen naar de tweede stek in de tijdentabel klom door 0.075 seconde langzamer te gaan dan Sargeant.

Albon liet vervolgens op medium banden een nieuwe snelste tijd noteren, maar veel andere coureurs waren op dat moment juist naar de zachte band gegaan met als gevolg dat de Thai niet heel lang bovenaan stond. Achtereenvolgens Lance Stroll, Nico Hülkenberg, Yuki Tsunoda meldden zich op P1, alvorens Lando Norris de eerste stek opeiste met 1.17.701. Met nog iets meer dan twintig minuten op de klok reed Charles Leclerc een nieuwe snelste tijd door 0.015 seconde onder de tijd van Norris te duiken. Kort daarop ging Verstappen terug de baan op met de zachte compound. De tweevoudig wereldkampioen had geen fantastische ronde, kampte met verkeer en vertraging bij de batterij en reed op zes tienden van Leclerc de elfde tijd. Perez had eerder een vlakke plek op zijn set zachte banden geremd en moest zijn korte run op de medium band doen. De Mexicaan gaf meer dan 1,2 seconde toe op de snelste tijd en stond daardoor slechts achttiende in de tijdenlijst.

Met nog tien minuten te gaan kwamen er weer een paar druppels naar beneden boven de Hungaroring, maar een serieuze bui zoals tijdens de eerste training was gevallen, bleef dit keer uit. De coureurs konden dan ook gewoon verder met hun long runs. De situatie in de tijdentabel bleef ondertussen onveranderd: Leclerc eindigde de eerste dag in Hongarije bovenaan, terwijl Norris de vrijdag als tweede besloot. Alpine kende een bemoedigend begin in Boedapest met de derde tijd van Pierre Gasly en vijfde tijd van Esteban Ocon, terwijl Yuki Tsunoda zijn AlphaTauri tussen de twee Franse coureurs zette door de vierde tijd te rijden. Verstappen en Perez bleven elfde en achttiende. Daniel Ricciardo, die bij AlphaTauri het stuur heeft overgenomen van Nyck de Vries, ging 30 keer de baan rond met de AT04 en kwam daarbij tot de veertiende tijd. De Australische coureur was uiteindelijk vier tienden langzamer dan teamgenoot Tsunoda.

Het Formule 1-weekend in Hongarije gaat zaterdag om 12.30 uur verder met de derde vrije training.

