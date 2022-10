F1 GP Japan 2022 liveblog: Volg de derde vrije training

Regen tijdens de Grand Prix van Japan is niet ongewoon. Dat bleek ook op de eerste dag van het GP-weekend. De eerste twee oefensessies werden in natte omstandigheden afgewerkt. Toch was er genoeg actie op de baan. Fernando Alonso kwam als snelste uit de bus in VT1, terwijl George Russell het stokje overnam in de afsluitende vrijdagsessie. Lewis Hamilton volgde zijn teamgenoot op de voet, met daarachter Max Verstappen (P3) en Sergio Perez (P4). De Nederlander moest acht tienden laten op de tijd van Russell. De coureurs mogen zaterdag echter opnieuw beginnen, want de baan is voor VT3 compleet opgedroogd. Wie doet de beste zaken in de aanloop naar de Japanse kwalificatie?

Mick Schumacher zien we ook weer terug in de afsluitende training. De Duitser knalde kort na het einde van de eerste sessie in de baanafzetting en kwam in de tweede training vanwege een chassiswissel niet meer in actie. Zijn VF-22 is ondertussen weer opgelapt en dus kan de Haas-coureur verder gaan met zijn voorbereidingen. Bij de mannen van McLaren ging het vrijdag voor geen meter. Dat team sloot VT2 ver buiten de top-tien af. In hun strijd met Alpine is het wel zaak terug te komen, want het Franse merk heeft het vooralsnog een stuk beter voor elkaar. Ook is het de vraag of Alfa Romeo in droge condities de sterke vorm vasthoudt. Pierre Gasly besloot zijn vrijdag kansloos achteraan. Bij de Fransman is er ook nog werk aan de winkel. Ferrari-coureur Charles Leclerc kende problemen met de remmen in de laatste training en schoot zelfs nog even het grind in. Kan Leclerc zich bemoeien met de strijd vooraan?

Wat gaat de pikorde in droge omstandigheden zijn op Circuit Suzuka? Ben je benieuwd? Mis dan niets van alle actie met ons liveblog bij de derde vrije training voor de Grand Prix van Japan. De derde vrije training start om 05.00 uur Nederlandse tijd.