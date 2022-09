F1 GP Italië 2022 liveblog: Volg de eerste vrije training

Vijf dagen geleden was het Formule 1-circus nog in Zandvoort voor de Grand Prix van Nederland. Max Verstappen won voor het tweede opeenvolgende jaar zijn thuisrace, waarin de focus voornamelijk lag op bochtenwerk en de auto's dus werden voorzien van maximale downforce. Inmiddels is de koningsklasse alweer aangekomen op Autodromo Nazionale Monza, waar heel andere dingen gevraagd worden van de F1-bolides. Met veel lange rechte stukken is topsnelheid en een efficiënte auto van groot belang tijdens de Grand Prix van Italië.

Voorafgaand aan het raceweekend in Monza wordt Red Bull Racing gezien als de grote favoriet. Op Spa-Francorchamps, het vorige circuit waar topsnelheid en efficiëntie van groot belang waren, stond er geen maat op Max Verstappen en Sergio Perez, die een sterke dubbelzege pakten voor de Oostenrijkse formatie. Verstappen pakte zijn overwinning zelfs vanaf de veertiende startpositie. Kan Red Bull al in de eerste vrije training in Monza laten zien dat zij dit weekend het te kloppen team zijn?

Voor concurrent Ferrari is de Italiaanse GP traditioneel een belangrijke race, want het is een thuiswedstrijd die voor tienduizenden tifosi wordt afgewerkt. De laatste zege van de Scuderia voor eigen publiek dateert van 2019, toen Charles Leclerc de sterkste was. De Monegask won dit jaar tot dusver drie races, maar op basis van topsnelheid lijken hij en teamgenoot Carlos Sainz tekort te komen op het geweld van Red Bull Racing. Slaagt Ferrari er in de eerste training in om een goed ritme te pakken te krijgen en aansluiting te vinden bij de WK-leiders? En hoe staat Mercedes ervoor, nadat de achterstand in België opvallend groot was?

Dit en meer gaan we zien tijdens de eerste vrije training voor de Grand Prix van Italië, die om 14.00 uur van start gaat. Via het onderstaande liveblog houden we je met live updates van onze F1-journalisten ter plaatse en video's op de hoogte van wat er op de baan gebeurt.