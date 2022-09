F1 GP Italië 2022 liveblog: Volg de tweede vrije training

Slechts een week na de Grand Prix van Nederland stapten de Formule 1-coureurs alweer in hun auto. Om 14.00 uur werd het Italiaanse Grand Prix-weekend geopend met de eerste vrije training. Ferrari heeft voor deze dagen de F1-75 in een nieuw jasje gestoken. De bolide is voor een gedeelte met de gele kleur voorzien. Voorlopig lijkt dit bij te dragen aan de snelheid. Charles Leclerc topte in de eerste training de tijdenlijst, gevolgd door Carlos Sainz, George Russell en Lewis Hamilton. Max Verstappen sloot aan op P5, maar werd in zijn vliegende ronde op softs flink opgehouden door Lando Norris. Bij de regerend wereldkampioen zat zeker meer in de tas. Gaan we dat in VT2 zien of blijven de heren uit Maranello de lakens uitdelen?

Nyck de Vries kreeg bij Aston Martin zijn derde F1-kans van het seizoen. De Nederlander werkte een strikt programma af voor het team, maar kreeg in de laatste fase op softs nog de kans een snelle tijd te klokken. De eerste twee sectoren waren goed, maar in de derde vergaloppeerde hij zich en schoot de grindbak in. Hij sloot VT1 af met een negentiende tijd. Sebastian Vettel krijgt in de tweede sessie zijn auto weer terug. De mannen van Alpine lijken momenteel het vierde team. Zij klokten de zesde en zevende tijd, al zitten AlphaTauri en Alfa Romeo hen op de hielen. Bij Sergio Perez is er nog werk aan de winkel. De Mexicaan noteerde slechts de veertiende tijd. Kan hij nog een sprong maken? En wie heeft de leiding in de middenmoot?

De antwoorden op deze vragen worden vanaf 17.00 uur gegeven. Mis niets van alle actie in de tweede vrije training met ons liveblog.