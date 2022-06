F1 GP Azerbeidzjan 2022 liveblog: Volg de race

Het Grand Prix-weekend in Azerbeidzjan gaf een vervolg aan wat we tot dusver het hele seizoen al zien: de strijd tussen Red Bull Racing en Ferrari. De snelle tijden in de trainingen werden afgewisseld door Charles Leclerc en Sergio Perez en het was eerstgenoemde die uiteindelijk ook de pole-position kaapte. Dit deed de Monegask met een voorsprong van meer dan twee tienden. Echter is Ferrari het hele F1-seizoen al snel over een rondje, maar is Red Bull het team dat over het algemeen het betere tempo had in de race. Wat gaat vandaag de doorslag geven? De topsnelheid van Red Bull of de kracht van Ferrari in de tragere bochten? Leclerc is na twee missers, in ieder geval weer toe aan een zege.

Het is voor Max Verstappen het tweede weekend op rij dat hij zijn meerdere moet erkennen in Perez. De regerend wereldkampioen is redelijk tevreden over de auto, maar vindt het lastig om de RB18 in te sturen. Juist die puntige voorkant heb je nodig op een circuit als dit. Voorlopig komt zijn teamgenoot beter uit de verf met de auto. Toch is de Nederlander over het algemeen sterker geweest in de Grands Prix. Verstappen start pal achter Leclerc en dus vanaf de schone kant. Levert dit hem een voordeel op ten opzichte van Perez (en misschien Leclerc)? En wat kan hij voor elkaar boksen in de wedstrijd?

Het gevecht in de middenmoot woekert door op het Baku City Circuit. Het is bijna elk weekend weer een verrassing wie daar het leidende team is. George Russell heeft zich als 'Mr Consistency' opnieuw naar de vijfde startpositie getraind. Mercedes zit momenteel in niemandsland en moet vurig hopen op een safety car of andere incidenten om wellicht verder naar voren te komen. Daarnaast is het de grote vraag in hoeverre porpoising de auto en coureurs gaat hinderen in de 51 rondjes die de Grand Prix telt. De Brit wordt in ieder geval op de hielen gezeten door de AlphaTauri's en zijn teamgenoot. Alfa Romeo heeft moeite de snelheid bij te benen, maar wellicht is hun tempo in de race sterker. Voor Daniel Ricciardo is het zaak om voor Lando Norris te finishen, zijn toekomst bij McLaren is hoogst onzeker en dus is een goed resultaat meer dan welkom. Wie of welk team wordt vandaag best of the rest?

