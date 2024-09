WSBK-leider ontbreekt in Cremona, titelstrijd weer helemaal open

Tijdens het afgelopen raceweekend van het World Superbike in Magny-Cours raakten drie wereldkampioenen geblesseerd: Jonathan Rea, Alvaro Bautista en huidige kampioenschapsleider Toprak Razgatlioglu. Laatstgenoemde liep een klaplong op bij een crash op vrijdag, waarbij hij met zijn bovenlichaam hard in aanraking kwam met een bandenstapel. De BMW-rijder miste daardoor de drie races op het Franse circuit, maar hoopte op tijd hersteld te zijn voor het raceweekend in Cremona. Dat is echter niet gelukt, waardoor Razgatlioglu absent is op de Italiaanse omloop. Met Markus Reiterberger heeft BMW meteen ook een vervanger aangekondigd. De Oostenrijker neemt in Cremona plaats aan de zijde van Michael van der Mark.

"Ik was in Cremona graag teruggekeerd op de startgrid, maar het herstel van de milde klaplong duurt langer dan ik aanvankelijk had gehoopt", zegt Razgatlioglu over het missen van zijn tweede raceweekend op rij. De langere termijn vindt hij echter belangrijker dan er meteen weer staan. "Het is belangrijk dat ik weer helemaal gezond word en mijn doel is nu om het volgende raceweekend in Aragón weer op mijn BMW M1000RR te stappen."

Het is nog niet duidelijk of Razgatlioglu een week later wel weer van de partij is op Motorland Aragón, waar tussen 27 en 29 september de tiende ronde van 2024 wordt afgewerkt. Wel is duidelijk dat het missen van de drie races in Magny-Cours en Cremona zeer pijnlijk is voor Razgatlioglu's kansen op zijn tweede wereldtitel in World Superbike. De Turk, die in 2021 met Yamaha wereldkampioen werd, had voorafgaand aan Magny-Cours een voorsprong van 92 punten opgebouwd op naaste achtervolger Nicolo Bulega. De Italiaan van Ducati deed in Frankrijk goede zaken door de superpole-race en de tweede hoofdrace te winnen, om zo zijn achterstand te verkleinen tot 55 punten. Dat houdt in dat Bulega met drie overwinningen in Cremona de nieuwe kampioenschapsleider kan worden.

De 30-jarige Reiterberger is dus aangesteld als de vervanger van Razgatlioglu in Cremona. Hij is geen onbekende van BMW, want in 2016 en 2019 reed hij al twee volledige World Superbike-seizoenen voor de Beierse fabrikant. Ook viel hij in 2013, 2015 en 2017 enkele races in. Momenteel is de Duitser actief voor BMW in het Endurance World Championship. Samen met Sylvain Guintoli en Illya Mykhalchyk eindigde hij afgelopen weekend nog als derde in de Bol d'Or, een 24-uursrace op Paul Ricard.