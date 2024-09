Van der Mark achtste in superpole-race WSBK, ook Bautista geblesseerd

Eerder tijdens het World Superbike-weekend in Magny-Cours raakte het deelnemersveld al twee wereldkampioenen kwijt. Toprak Razgatlioglu crashte vrijdag hard en liep een klaplong op, waardoor hij de rest van het weekend moest toekijken. Ook Jonathan Rea ontbrak op zondag tijdens de superpole-race vanwege een gebroken duim, die hij opliep bij een crash in de eerste hoofdrace op zaterdag. De ziekenboeg groeide zondag tijdens de superpole-race nogmaals van omvang en wederom was het een wereldkampioen. Alvaro Bautista crashte hard in de openingsronde van de korte race over tien ronden. De Ducati-rijder brak een rib en kreeg hierdoor van de doktoren opgedragen om de tweede hoofdrace te laten schieten.

De overige rijders streden in het restant van de superpole-race om een plekje in de top-negen om een zo goed mogelijke startpositie voor de tweede hoofdrace te vergaren. Nicolo Bulega deed dat uitstekend door bij de start meteen de leiding te grijpen, voor Alex Lowes en de goed gestarte Michael van der Mark - de winnaar van de zaterdagse race. De Nederlandse BMW-rijder kon aanvankelijk nog wat druk zetten op de Kawasaki-rijder voor hem, maar halverwege de race moest hij echter achterom kijken door de druk die Xavi Vierge op hem zette. Ook Danilo Petrucci en Scott Redding hadden intussen de aansluiting gevonden bij Van der Mark, die het drietal uiteindelijk niet achter zich kon houden.

Vooraan had Lowes nog altijd de aansluiting bij Bulega en het kwam ook tot een duel, dat laatstgenoemde uiteindelijk in zijn voordeel beslechtte. De Ducati-rijder liep zodoende twaalf punten in op Razgatlioglu. Achter Lowes won Petrucci de strijd om het laatste podiumplekje, voor Redding en Vierge. Garrett Gerloff en Iker Lecuona gingen eveneens nog voorbij aan Van der Mark, die het uiteindelijk dus met de achtste plaats moest doen. Remy Gardner en Axel Bassani completeerden de top-tien in de superpole-race.

Het World Superbike-weekend in Magny-Cours wordt later op zondag afgesloten met de tweede hoofdrace. Die race begint om 15.30 uur.

Uitslag superpole-race WSBK Magny-Cours